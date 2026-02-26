TP.HCM triển khai vận động bầu cử, ghi hình ứng cử viên ĐBQH và HĐND 26/02/2026 10:46

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết TP đang tập trung triển khai công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, ghi hình ứng cử viên, in ấn và gửi hồ sơ tiểu sử, chương trình hành động đến các khu dân cư.

Sáng 26-2, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Từ đầu cầu TP.HCM, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, báo cáo nội dung thực hiện nhiệm vụ tổ chức bầu cử trên địa bàn TP đến thời điểm 26-2.

Các cử tri Vùng 2 Hải quân thực hiện việc bầu cử sớm trên biển. Ảnh: VÙNG 2 HẢI QUÂN

Về công tác triển khai, ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết TP.HCM tập trung thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Thủ tướng và các Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Đến nay, công tác kiểm tra của TP và các địa phương đảm bảo đúng yêu cầu.

Thông qua các Hội nghị hiệp thương, TP đã hoàn thành công bố danh sách ứng cử viên tại các đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND TP và HĐND xã trên địa bàn đảm bảo đúng quy định.

Hiện TP đang tập trung tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, ghi hình ứng cử viên, in ấn và gửi hồ sơ tiểu sử, chương trình hành động đến các khu dân cư, địa phương.

“Ngày 26-2, TP.HCM đã thực hiện bỏ phiếu sớm tại bốn khu vực bầu cử của các phường Phước Thắng, Tam Thắng và Long Sơn do yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị trên địa bàn này”, Phó Chủ tịch UBND TP thông tin.

Ông cũng cho hay qua theo dõi, công tác bỏ phiếu sớm tại bốn tổ bầu cử được đảm bảo thành công theo đúng tinh thần chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Khu vực bỏ phiếu số 3 thuộc Ủy ban Bầu cử xã Long Sơn, TP.HCM, với khoảng 450 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; địa điểm tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (thôn 2, xã Long Sơn). Ảnh: VÙNG 2 HẢI QUÂN

Về thông tin tuyên truyền, Ủy ban Bầu cử TP đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo triển khai cho các cơ quan trên địa bàn. TP cũng lập trung tâm bầu cử, tuyên truyền pano, áp phích cổ động chính trị và tổ chức cuộc thi trong các hệ thống của TP.

“TP hiện tập trung các nhiệm vụ tuyên truyền liên quan đến công tác bầu cử, thực hiện lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân”, ông Nguyễn Mạnh Cường nói. Ông nhấn mạnh việc tuyên truyền vận động bầu cử của các ứng cử viên để thực hiện công tác bầu cử đúng yêu cầu.

Đối với công tác kiểm tra giám sát, TP thực hiện chỉ đạo của Trung ương, triển khai giám sát của HĐND TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đối với công tác triển khai của các cấp ủy đảng và các cơ quan bầu cử.

Theo quy định, TP.HCM có 13 đơn vị bầu cử, được bầu 38 đại biểu Quốc hội và 125 đại biểu HĐND TP.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, tổng số người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là 48 người (có hai người tự ứng cử); tổng số người ứng cử đại biểu HĐND là 209 người (một người tự ứng cử).

Về chia khu vực bỏ phiếu, hiện địa bàn TP có 5.065 Tổ bầu cử, trong đó có 39 khu vực bỏ phiếu riêng.