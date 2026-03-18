Bí thư Trần Lưu Quang làm trưởng ban chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt 18/03/2026 10:24

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.

Ban chỉ đạo gồm 12 thành viên, do Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Hai phó ban gồm Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP Lê Quốc Phong và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được sẽ trực tiếp chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt, chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết Nghị quyết 31.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo còn có 9 thành viên gồm: Phó chủ tịch thường trực HĐND TP Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP Phạm Thành Kiên, Chánh Văn phòng Thành ủy TP Phạm Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP Trương Minh Huy Vũ, Quyền Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Chánh Văn phòng UBND TP Dương Hồng Thắng và Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Trần Văn Khuyên.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo toàn diện việc tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị; định hướng nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức tổng kết, bảo đảm việc đánh giá được thực hiện khách quan, toàn diện, khoa học, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết; phản ánh đúng thực tiễn triển khai và kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện.

Cùng với đó, chỉ đạo tham mưu đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành Nghị quyết mới về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới, tạo cơ sở chính trị quan trọng để TP triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Ngoài ra, chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng Luật đô thị đặc biệt nhằm hoàn thiện thể chế phát triển đô thị đặc thù, tăng cường phân cấp, phân quyền và tạo điều kiện để TP phát huy tính năng động, sáng tạo trong giai đoạn phát triển mới.

Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban chỉ đạo. Các thành viên Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; được hưởng các chế độ theo quy định và được sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình để tham mưu, giúp việc thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo.

Trưởng Ban chỉ đạo quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo; chỉ đạo việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo.

Trưởng Ban chỉ đạo giao Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo thay mặt Trưởng Ban chỉ đạo ký ban hành quyết định thành lập các tổ công tác của Ban chỉ đạo để thực hiện các nhiệm vụ theo phân công.