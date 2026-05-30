Bộ Công an nâng cấp mạng lưới liên lạc Việt - Hàn, đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia 30/05/2026 09:42

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thăm, làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc nhằm đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng và bảo đảm an ninh trên biển.

Trong các ngày từ 25 đến 29-5-2026, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam thăm, làm việc với Cơ quan Cảnh sát quốc gia và Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đoàn công tác tại buổi làm việc với Cơ quan Cảnh sát quốc gia nước chủ nhà

Tại các cuộc làm việc, hai bên đánh giá quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực. Hoạt động này góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm và bảo hộ công dân hai nước. Các cơ chế hợp tác hiện có, nhất là Hội nghị hợp tác Cảnh sát cấp Thứ trưởng, phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đào tạo nghiệp vụ và các dự án nâng cao năng lực cho lực lượng Công an Việt Nam, được duy trì hiệu quả.

Một điểm đáng chú ý là việc ký kết Bản ghi nhớ nâng cấp hoạt động của Tổ thông tin liên lạc, qua đó tạo thêm kênh phối hợp nghiệp vụ và trao đổi thông tin giữa lực lượng thực thi pháp luật hai nước. Trong điều kiện tội phạm di chuyển nhanh hơn qua biên giới, không gian mạng và hệ thống tài chính, những cơ chế liên lạc trực tiếp này có ý nghĩa thiết thực đối với công tác xác minh, truy bắt, trao trả tội phạm bỏ trốn và bảo vệ công dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, quyền Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Yoo Jae Seong đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa hai bên. Phía bạn nhấn mạnh việc nâng cấp hoạt động của Tổ thông tin liên lạc, chuẩn bị Hội nghị hợp tác Cảnh sát cấp Thứ trưởng và Chương trình giao lưu văn hóa, thể thao lần thứ 4 tại Việt Nam. Phía Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an Việt Nam trong đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, truy bắt và trao trả tội phạm bỏ trốn, bảo vệ công dân, triển khai các dự án hợp tác cảnh sát.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đoàn công tác tại buổi làm việc với Cơ quan Cảnh sát biển nước chủ nhà

Về phía Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin, phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia. Thứ trưởng mong muốn phía Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho lực lượng Công an Việt Nam trong các lĩnh vực an ninh mạng, điều tra tội phạm xuyên quốc gia, quản lý dữ liệu và đào tạo nguồn nhân lực.

Không chỉ trong lĩnh vực cảnh sát, hợp tác thực thi pháp luật trên biển và đường thủy cũng là nội dung được hai bên quan tâm thúc đẩy. Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc trong đào tạo, tập huấn và chuyển giao phương tiện phục vụ công tác chấp pháp đường thủy.

Ông Jang In Sik, Quyền Tư lệnh Cảnh sát biển Hàn Quốc bày tỏ vui mừng khi hai tàu tuần tra đã hoàn thành nhiệm vụ tại Hàn Quốc tiếp tục được sử dụng hiệu quả tại Việt Nam. Ông cũng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai bên kể từ khi ký Bản ghi nhớ năm 2023. Phía Hàn Quốc cho biết đã triển khai hiệu quả các chương trình tập huấn cho lực lượng giao thông đường thủy Việt Nam, kiểm tra kỹ thuật các phương tiện chuyển giao và mong muốn tham gia các khóa học tiếng Việt do Bộ Công an Việt Nam tổ chức.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đoàn công tác thăm Viện phát triển nhân lực thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ đào tạo, chuyển giao phương tiện phục vụ công tác chấp pháp trên vùng nội thủy và ven biển. Đồng thời, tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải; ủng hộ hòa bình, ổn định, tự do hàng hải tại Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đoàn công tác cũng đã tới thăm, làm việc với Đồn cảnh sát Chungjeong-ro ở Seoul.

Chuyến thăm, làm việc của Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam tại Hàn Quốc góp phần củng cố thêm nền tảng hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước. Hoạt động này đưa các nội dung hợp tác đi vào chiều sâu, nhất là trong những lĩnh vực đang nổi lên nhiều thách thức mới như tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng, bảo hộ công dân và bảo đảm an ninh, an toàn trên biển.