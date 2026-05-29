Lãnh đạo TP.HCM gặp gỡ, nghe thiếu nhi hiến kế về giáo dục, văn hóa 29/05/2026 15:45

(PLO)- Lãnh đạo TP.HCM gặp gỡ 150 thiếu nhi, ghi nhận hiến kế của các em về giáo dục, văn hóa, công nghệ...

Ngày 29-5, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức chương trình lãnh đạo thành phố gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi năm 2026.

Tham dự chương trình có ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND TP.HCM, tặng quà cho các em học sinh tại buổi gặp gỡ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chương trình có 150 thiếu nhi tiêu biểu, đại diện cho gần 3 triệu trẻ em TP.HCM. Các em gồm học sinh giỏi, tài năng trẻ, thành viên Câu lạc bộ, con công nhân, chiến sĩ và trẻ tại cơ sở bảo trợ.

Tiếng nói thiếu nhi vì tương lai thành phố

Chia sẻ tại chương trình, ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho biết năm học 2025-2026 có ý nghĩa đặc biệt khi là năm đầu sau sáp nhập. Ông mong muốn lắng nghe ý kiến các em thiếu nhi về phát triển toàn diện và bền vững. Đồng thời, ông khẳng định TP.HCM sẽ tiếp thu để hoàn thiện chính sách, bảo đảm trẻ em được quan tâm, phát triển và hạnh phúc.

Tại chương trình, em Hoàng Minh Phước, học sinh lớp 9D2, Trường Tiểu học Việt Anh 3 (phường Thủ Dầu Một), đã chia sẻ những suy nghĩ xoay quanh vấn đề bảo tồn di sản văn hóa và định hướng nghề nghiệp cho thanh niên.

Theo Phước, TP.HCM là đô thị đa dạng với 54 dân tộc anh em, giàu bản sắc văn hóa, do đó cần hài hòa giữa phát triển và gìn giữ di sản. Em Phước cho rằng bảo tồn không chỉ dừng lại ở việc lưu giữ hiện vật mà cần “làm sống lại” di sản thông qua số hóa và các nền tảng công nghệ.

Đồng thời, TP cần tiếp tục đầu tư, mở rộng các không gian văn hóa mở để di sản trở thành nguồn nuôi dưỡng tinh thần, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ cội nguồn và tự tin phát triển trong một đô thị hiện đại nhưng giàu bản sắc.

Thiếu nhi TP.HCM chia sẻ ý kiến tại buổi gặp gỡ. Ảnh: HẢI NHI

Tiếp nối nội dung về phát huy giá trị văn hóa trong bối cảnh mới, em Lê Hoàng Phương Linh, học sinh Trường THCS Lê Văn Tám (phường Bình Thạnh), cho rằng trước xu thế hội nhập và phát triển của văn hóa hiện đại, thiếu nhi cần được quan tâm hơn trong tiếp cận và phát huy giá trị nghệ thuật, truyền thông.

Theo Linh, TP cần xây dựng các mô hình sáng tạo phù hợp lứa tuổi nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống. Từ đó, em đề xuất tổ chức “Tuần lễ văn hóa - nghệ thuật thiếu nhi” hằng năm với chủ đề “Chạm vào bản sắc - kiến tạo tương lai”.

Chương trình có thể triển khai không gian “Chạm vào di sản” với các hoạt động trải nghiệm nghệ thuật truyền thống như tuồng, cải lương, hát bội, đờn ca tài tử, kết hợp giao lưu nghệ nhân và biểu diễn tương tác. Đồng thời, phát triển mô hình “di sản sống - nghệ thuật không khoảng cách” trên nền tảng số, ứng dụng mã QR, màn hình tương tác, thực tế ảo để đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với giới trẻ.

TP.HCM đổi mới thiết chế văn hóa, tăng tiếp cận cho thiếu nhi

Giải đáp các ý kiến, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, cho biết thành phố đang rà soát, đổi mới các thiết chế văn hóa dành cho thiếu nhi, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp.

Theo bà, mô hình nhà thiếu nhi truyền thống không còn phù hợp, vì vậy Sở VH&TT TP.HCM đang phối hợp với Thành đoàn và chính quyền địa phương khảo sát hệ thống trung tâm văn hóa - thể thao, câu lạc bộ, trung tâm học tập cộng đồng để đề xuất mô hình mới, hướng đến môi trường phát triển toàn diện về văn hóa, nghệ thuật, thể chất và bồi dưỡng giá trị chân - thiện - mỹ.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Ngoài ra, bà Thúy nhấn mạnh vai trò của văn hóa như “nguồn dinh dưỡng tinh thần” đối với sự phát triển của con người, nhất là lứa tuổi thiếu nhi.

Sở VH&TT TP.HCM đã phối hợp với Sở GD&ĐT TP.HCM triển khai nhiều chương trình đưa di sản, bảo tàng vào trường học, ứng dụng công nghệ số để hiện vật, tư liệu lịch sử trở nên sinh động, dễ tiếp cận hơn.

Trong lĩnh vực nghệ thuật, NSND Thanh Thúy cho hay Sở VH&TT TP.HCM đang triển khai các chương trình nghệ thuật học đường, đưa dân ca, nhạc cổ truyền, cải lương, hát bội đến gần hơn với học sinh.

Hiện đơn vị đang phối hợp xây dựng đề án phát triển các đội hình nghệ thuật trong trường học, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận và định hướng phát triển năng khiếu nghệ thuật.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết ngành giáo dục sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, xây dựng thư viện số dùng chung và phát triển các nền tảng học tập trực tuyến. Cùng đó, nghiên cứu ứng dụng các giải pháp như thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo nhằm giúp học sinh tiếp cận kiến thức linh hoạt hơn.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Liên quan đến kỹ năng học tập, đặc biệt là ngoại ngữ, ông Hiếu cho hay ngành giáo dục sẽ tăng cường bồi dưỡng giáo viên, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng chú trọng khả năng giao tiếp của học sinh, qua đó lồng ghép nội dung về an toàn không gian mạng và văn hóa số trong nhà trường.

Với khu vực còn khó khăn, các lớp học trực tuyến sẽ được mở rộng, đi kèm việc xây dựng học liệu phù hợp nhằm thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục giữa các vùng.

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá cao các ý kiến thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân khi thiếu nhi quan tâm đến học tập, vui chơi, an toàn và định hướng phát triển của thành phố.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Ông Nguyễn Mạnh Cường khẳng định các ý kiến sẽ được tiếp thu nghiêm túc, làm cơ sở hoàn thiện chính sách, cải thiện môi trường học tập, đời sống văn hóa và bảo đảm an toàn cho trẻ em.

Về định hướng, TP.HCM sẽ nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng hiện đại, công bằng, gắn với giáo dục di sản, văn hóa và kỹ năng số, đẩy mạnh sân khấu học đường, giáo dục trải nghiệm, trong đó có các hoạt động học tập thực tế như tham quan địa đạo Củ Chi.

Các chính sách chăm lo trẻ em yếu thế, hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được quan tâm, cùng với việc rà soát, nâng cao hiệu quả hệ thống nhà thiếu nhi.