NGÀY HỘI PHÚ MỸ HƯNG - HƯỚNG VỀ TRẺ EM 2026: Hơn 15.000 phần quà dành tặng thiếu nhi tham gia 29/05/2026 10:30

(PLO)- BTC Ngày hội Phú Mỹ Hưng - Hướng về trẻ em năm 2026 cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng hơn 15.000 phần quà dành tặng cho các bé tham gia chương trình.

Với mong muốn khuyến khích các em tích cực vui chơi, vận động và học hỏi, ngày hội mang đến hơn 30 trò chơi được phân chia theo các khu vực trải nghiệm chuyên biệt như khoa học, nghệ thuật, dã ngoại và thể thao.

Theo đó, khi hoàn thành các trò chơi, các em sẽ nhận được phiếu đổi quà để tích lũy. Càng tham gia nhiều hoạt động, các em càng có cơ hội đổi được những phần quà hấp dẫn như dụng cụ học tập, balo, bình nước, bánh kẹo, kem, gấu bông và đồ chơi... đến từ các đơn vị tài trợ như: Nutifood GrowPLUS+, Kem Marius, Snack dinh dưỡng Heo Cao Bồi, Trung tâm Anh ngữ ILA, Trung tâm Anh ngữ Apollo English, Bibica và nhiều đơn vị khác.

Các bé chọn quà sau khi tham gia các trò chơi.

Ngày hội “Phú Mỹ Hưng - Hướng về trẻ em” là sự kiện cộng đồng thường niên do Công ty Phú Mỹ Hưng tổ chức nhằm mang đến một sân chơi bổ ích, lành mạnh và hoàn toàn miễn phí cho trẻ em trong mỗi dịp hè. Ngày hội năm nay sẽ diễn ra từ 15 giờ đến 21 giờ, ngày 30-5 và từ 8 giờ đến 18 giờ, ngày 31-5 tại Công viên P2, đường Trần Văn Trà, khu đô thị Phú Mỹ Hưng (phường Tân Hưng, TP.HCM), với chủ đề “Lễ hội mùa hè - Chơi để học”.