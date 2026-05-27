Điều tra: Vạch trần chiêu trò 'làm tiền' của nhóm đánh giày - Kỳ 3: Chớp mắt khách đã mất tiền

Nhiều ngày theo dõi, PV xác định hành vi xấu của nhóm này là lợi dụng lúc du khách mở ví trả tiền, liền nhanh tay chiếm đoạt các tờ tiền mệnh giá cao. Số tiền bị chiếm đoạt thường 1-2 triệu đồng.

Ngày 12-2, chúng tôi trong vai khách du lịch đi ngang khu vực vỉa hè gần cửa hàng bán điện thoại. Một thanh niên trong nhóm này là Hà Đình Thành ngay lập tức tiếp cận giữ chân.

Thành và một người tên Bằng (còn gọi là Cu Đen), mỗi người ngồi một bên “múa” bàn chải trên đôi giày của chúng tôi. Chúng tôi không kịp phản ứng thì Bằng nói to với Thành: “Ui giời, tiếng Anh yếu”. Lúc chúng tôi mở ví trả tiền thì Bằng hô to: “Có kìm xanh” (tờ 500.000 đồng) để đồng bọn phối hợp diễn trò. Thành thò tay vào ví PV lấy luôn xấp tiền 1,5 triệu đồng và một số ngoại tệ. Khi Thành định thối lại tiền lẻ thì Bằng ngăn: “Nó biết gì đâu mà, không phải thối”.

Sáng 17-3, nhóm này gồm Hùng, Bình, Tĩnh, Hiếu tiếp tục hoạt động ở khu vực trên. Đến 13 giờ, một du khách đang đi trên vỉa hè thì bị nhóm này áp sát, kéo chân buộc phải dừng lại để ép đánh giày. Sau mấy phút chịu trận, du khách lấy ra 200.000 đồng trả công. Sau khi lấy 200.000 đồng, người đánh giày yêu cầu trả thêm cho đồng nghiệp.

Nhóm đánh giày cho rằng có hai người đã phục vụ, số tiền phải gấp đôi. Trong khi đó, du khách chỉ có tờ 200.000 đồng. Lúc này, Bình đưa hai tờ 100.000 đồng cho du khách, ngỏ ý đổi tiền để trả thêm cho người đánh giày. Khi vị khách đang chần chừ thì nam thanh niên giật một tờ tiền trên tay Bình, buộc khách phải lấy 200.000 đồng đưa Bình.

Hơn 14 giờ ngày 17-3, một nam du khách đi bộ một mình trên vỉa hè đoạn trước cửa hàng điện thoại thì bị Bình và nhóm đánh giày vây lại để đánh giày. Đôi giày của nam du khách được hai người chà xát trong khoảng 4 phút.

Đến khi tính tiền, Bình cùng một thành viên đứng chặn trước mặt du khách và liên tục chỉ vào ví tiền của mình và khách. Ống kính PV ghi nhận khách đưa 50.000 đồng nhưng Bình không đồng ý. Khách đưa ra 100.000 đồng, Bình lấy rồi liên tục nói và dùng thao tác chỉ vào ví khách để lấy thêm.

Dù khách đã quay đi nhưng Bình vẫn áp sát, lấy hai tờ 500.000 đồng từ ví khách rồi trả lại một ít tiền lẻ. Khi Bình lảng đi, nam thanh niên trong nhóm tiếp tục móc trong ví khách một tờ 500.000 đồng và đưa lại 15.000 đồng.

Trao đổi với PV, du khách cho biết mình đến từ Indonesia, bị lấy 1,6 triệu đồng và cho là “bị xui rủi, có làm gì cũng không lấy lại được tiền” và ông xem đó là một trải nghiệm buồn trong chuyến du lịch của mình.

Gần 15 giờ ngày 17-3, hai nữ du khách nước ngoài đi bộ trên vỉa hè thì bị nhóm đánh giày vây xung quanh ép phải đánh giày.

Nhóm này gồm Thành, Hiếu và một người khác khéo léo tách hai vị khách ra để đánh giày. Ban đầu, những người đánh giày tỏ vẻ thân thiện, luôn cười, hỏi han khiến hai phụ nữ không biết mình sắp sập bẫy.

Sau khoảng 5 phút đánh giày cho hai nữ du khách, Thành liên tục dòm ngó và ra hiệu lấy tiền, khi khách vừa mở ví thì Thành dùng tay móc lấy hai tờ 500.000 đồng bỏ vào ví của mình. Khi nữ du khách phản ứng, Thành lấy hai tờ 500.000 đồng đưa sau lưng cho Hiếu cất rồi vạch ví mình ra cho rằng không hề lấy tiền. Cùng lúc, một thành viên khác lấy của nữ du khách còn lại 20 USD. Bất lực, hai du khách đành rời đi, nhóm đánh giày cũng nhanh chóng tản ra đi tìm “con mồi” khác.

Trao đổi với PV, hai nữ du khách liên tục bày tỏ bức xúc về việc bị những người đánh giày lừa gạt, ngang nhiên lấy tiền của họ.

Đến 16 giờ ngày 17-3, một nam du khách nước ngoài trở thành nạn nhân của nhóm đánh giày. Sau 3 phút thao tác dán dép, nhóm người đòi tiền, giằng co với nam du khách. Sau khi trả một số tiền, du khách rời đi. Trao đổi với PV, du khách tên Ollie (38 tuổi, đến từ Anh) cho biết những người đánh giày đã tiếp cận, tự ý tháo đôi dép của anh rồi chà, dán. Theo quan sát của PV, đôi dép của anh Ollie là dép tông, giá tầm vài chục ngàn đồng. Đôi dép còn khá mới, những người đánh giày đã dán hai lớp cao su vào cuối đế dép bằng keo dán sắt 502.

Ngày 17-3, ông Maurizio Iraoldi (quốc tịch Ý) cho biết mình cũng bị nhóm đánh giày chèo kéo khi ông vừa ra khỏi chợ. “Tôi gần như bị vây quanh bởi hai cá nhân. Họ đã dán keo vào đế giày của vợ tôi” - ông Maurizio Iraoldi nói. Sau khi bị đòi tiền, ông Maurizio Iraoldi đã trả 300.000 đồng.

12 giờ 41 phút ngày 19-3, một nam du khách tiếp tục sập bẫy nhóm Hiếu và các thành viên trong nhóm đánh giày. Người này cho biết mình là Noam Islan, đến từ Úc. Anh cho biết những người đánh giày đã giật đôi giày của anh để lau chùi và tự dán thêm phần đế giày.

Cuối cùng, nam du khách đã phải đưa cho nhóm này 700.000 đồng và được thối lại khoảng 60.000 đồng.

Lúc 12 giờ 4 phút ngày 20-3, một người đàn ông ngoại quốc cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Tĩnh vừa áp sát, vừa chờ thêm người tới hỗ trợ chặn du khách ép dùng dịch vụ. Sau khi đánh giày xong, giữa vị khách ngoại quốc và Tĩnh xảy ra tranh cãi. Khách tỏ thái độ bức xúc vì giá quá cao và cho rằng mình đã không đồng ý dùng dịch vụ từ đầu nên từ chối thanh toán. Du khách quay người rời đi. Tĩnh lập tức đuổi theo, thấy vậy vị khách dừng lại, giật miếng lót giày vừa được dán vứt trả trước ánh mắt e ngại của người xung quanh.

Khoảng 12 giờ 43 phút ngày 20-3, một cặp vợ chồng du khách nước ngoài tiếp tục bị nhóm đánh giày tiếp cận khi đi qua khu vực giao lộ Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Theo ghi nhận, Hiếu, Thành và một thành viên trong nhóm nhanh chóng áp sát, chia nhau tiếp cận. Một người đứng nói chuyện, thu hút sự chú ý và khiến du khách dừng bước, người còn lại trong nhóm áp xuống đánh giày của nam du khách.

Hai vợ chồng du khách bị cản lối đi, tỏ ra lúng túng với tình huống này. Khi người vợ còn chưa hiểu chuyện gì, một người trong nhóm đánh giày cúi xuống chà bàn chải vào giày, đặt du khách vào thế sử dụng dịch vụ. Nữ du khách liên tục né tránh, tỏ vẻ hốt hoảng tìm cách rời đi. Lúc này, bốn người vây quanh hai vợ chồng.

Khi người đàn ông mở ví trả tiền, Thành và Hiếu áp sát, chỉ tay vào ví, Thành giật lấy một tờ tiền trên tay du khách và yêu cầu trả thêm cho Hiếu. Sau khi Hiếu và Thành lấy được tiền, một người khác cũng thò tay vào ví khách lấy thêm tiền.

Khoảng 14 giờ 29 phút ngày 20-3, một du khách nước ngoài (tên Luke) cũng bị nhóm đánh giày tiếp cận. Một người trong nhóm nhanh chóng chụp lấy chân kéo lại, trong khi người khác lấy dụng cụ ra chà giày. Dù du khách liên tục phản ứng, xua tay và thể hiện sự không đồng ý.

Sau một lúc giằng co, trước sự đeo bám liên tục, du khách buộc phải dừng lại trong thế bị động để nhóm này thực hiện việc đánh giày. Chỉ khoảng 3 phút, nhóm này hoàn tất và trả lại giày, đồng thời yêu cầu du khách trả tiền nhưng không nói rõ mức giá cụ thể. Do bất đồng ngôn ngữ, vị khách không nắm được số tiền cần thanh toán.

Đáng chú ý, trong lúc du khách mở ví, nam thanh niên tên Bằng, hay còn gọi là Cu Đen phát hiện trong ví có hai tờ 500.000 đồng. Lợi dụng sơ hở, người này nhanh tay thò vào ví lấy tiền rồi lập tức cất đi, đồng thời liên tục dùng lời lẽ để đánh lạc hướng.

Ít phút sau, phát hiện số tiền trong ví bị thiếu, du khách lập tức phản ứng, yêu cầu nhóm đánh giày trả lại. Trước thái độ gay gắt và lớn tiếng của vị khách, Cu Đen buộc phải trả lại 200.000 đồng nhằm xoa dịu tình hình.

Tương tự, ngày 1-4, một du khách khác cũng đến từ Anh bị Bình cùng nhóm đánh giày đòi tới 1 triệu đồng. Do trong người chỉ có 100.000 đồng, du khách bị nhóm này dẫn ra trụ ATM, ép rút thêm 500.000 đồng.

Trong ngày 1-4, theo chân Cu Đen, chúng tôi ghi nhận sau khi kết thúc thời gian hoạt động tại khu vực giao lộ Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, người này rời đi bằng xe máy về khu vực chợ Bến Thành, sau đó dừng lại tại cửa Tây.

Tại đây, người này gặp một số thành viên trong nhóm đánh giày, đứng trò chuyện, cười đùa khá thoải mái. Sau ít phút, Cu Đen chở theo một người khác rời đi, di chuyển đến một công viên gần đó. Tại khu vực công viên, cả hai lấy ra một xấp tiền gồm nhiều tờ mệnh giá 500.000 đồng để kiểm đếm. Sau đó, họ cất tiền và rời đi, di chuyển về nơi ở.