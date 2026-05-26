Người đàn ông gặp CSGT thì bỏ xe chạy bộ là bệnh nhân tâm thần 26/05/2026 11:25

(PLO)- Người đàn ông thấy CSGT thì bỏ xe chạy bộ ở Đắk Lắk là bệnh nhân tâm thần đã trốn khỏi bệnh viện gần một năm trước.

Ngày 26-5, thông tin từ Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng gia đình, đưa một bệnh nhân tâm thần trở lại bệnh viện điều trị.

Cảnh sát hỗ trợ ông K về cơ sở y tế điều trị. Ảnh: C.S

Trước đó, vào khoảng 2 giờ 45 ngày 25-5, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 26, đoạn qua địa bàn xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk, tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy với biểu hiện bất thường.

Khi CSGT ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, người đàn ông bỏ xe lại và chạy bộ dọc đường. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, tổ công tác đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiếp cận, đưa người này về trụ sở làm việc để xác minh, làm rõ.

Qua xác minh nhanh, CSGT xác định người này là ông MVK (36 tuổi, ngụ xã Hội Sơn, tỉnh Gia Lai). Thời điểm làm việc, ông K đang trong tình trạng mất kiểm soát, tâm lý hoảng loạn.

Các cán bộ chiến sĩ tổ tuần tra đã trực tiếp thăm hỏi, nhẹ nhàng động viên, trấn an tinh thần ông K. Từ đó, tổ công tác đã tìm cách liên hệ được với người thân ông K tại tỉnh Gia Lai.

Sáng 25-5, khi người thân ông K có mặt, lực lượng CSGT đã cùng người thân đưa ông K trở lại cơ sở y tế để tiếp tục chăm sóc và điều trị.

Theo người nhà, ông K là bệnh nhân tâm thần. Ông này đã trốn khỏi bệnh viện gần một năm trước.