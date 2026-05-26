Một người bị ô tô cán qua bàn chân sau can ngăn 2 nhóm mâu thuẫn tại tiệc sinh nhật 26/05/2026 08:54

(PLO)- Tại bữa tiệc sinh nhật của mình có hai nhóm khách mời xảy ra mâu thuẫn, cãi vã thách thức nhau, anh Vương Anh Tú đứng ra can ngăn. Sau đó anh Tú bị một ô tô tăng tốc cán qua bàn chân.

Sáng 26-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra vụ xô xát, ô tô cán qua bàn chân xảy ra tối 24-5 trên đường Lê Mao (phường Thành Vinh).

Chiếc ô tô cán qua bàn chân phải của nạn nhân.

Như đã đưa tin, khoảng 20 giờ 30 phút đêm 24-5, trước khu vực nhà hàng TĐ (đường Lê Mao kéo dài) xảy ra hai nhóm cãi vã, thách thức nhau. Sau đó một chiếc ô tô cá nhân màu trắng tăng tốc tông vào đám đông, cán trúng bàn chân một người đang đứng phía trước.

Clip người dân ghi lại vụ việc.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Thành Vinh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra.

Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm nêu trên, Vương Anh Tú (30 tuổi, trú phường Thành Vinh) tổ chức sinh nhật tại một nhà hàng bên đường Lê Mao. Tú mời khoảng 20 người bạn đến chung vui, ăn nhậu. Quá trình ăn uống, một số người bạn của Tú trong nhóm trên phát sinh mâu thuẫn. Nhận thấy vụ việc có nguy cơ phức tạp, Tú đứng ra căn ngăn.

Nguyễn Công Thắng tại cơ quan công an.

Lúc này Nguyễn Công Đức Thắng (25 tuổi, trú tại phường Trường Vinh) - là bạn trong nhóm được Tú mời dự sinh nhật, điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường. Do thiếu quan sát, Thắng đã điều khiển xe ô tô cán qua bàn chân phải của Tú làm Tú ngã xuống đường chấn thương vùng chân và được người dân đưa tới bệnh viện.

Tại cơ quan công an, Thắng và nhóm nêu trên đã khai nhận vụ việc. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.