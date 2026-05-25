Cháy chung cư trên đường Đinh Bộ Lĩnh, hàng trăm cư dân tháo chạy 25/05/2026 06:52

(PLO)- Nghe nhiều tiếng nổ nhỏ phát ra từ căn hộ cao tầng chung cư N.A trên đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh, TP.HCM, hàng trăm cư dân hoảng loạn chạy xuống đất.

Ngày 25-5, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 16, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại chung cư N.A trên đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 40 phút cùng ngày, nhiều cư dân sống tại chung cư bất ngờ nghe những tiếng nổ nhỏ liên tiếp phát ra từ khu vực tầng cao nhất của tòa nhà.

Cảnh sát phong toả hiện trường, xử lý đám cháy. Ảnh: XUÂN MINH

Ngay sau đó, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội tại một căn hộ, sát khu vực sân thượng. Khói đen cuồn cuộn bốc cao khiến nhiều cư dân hoảng loạn.

Cư dân lập tức hô hoán, kích hoạt chuông báo động và dìu nhau tháo chạy xuống đất bằng cầu thang bộ.

Tại hiện trường, hàng trăm người dân tập trung dưới đường Đinh Bộ Lĩnh theo dõi vụ việc. Nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi thoát khỏi đám cháy.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 16 thuộc PC07 đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa, chống cháy lan.

Ngọn lửa bao trùm khu vực tầng cao nhất toà chung cư trên đường Đinh Bộ Lĩnh. Ảnh: XUÂN MINH

Cảnh sát sử dụng xe thang tiếp cận căn hộ cháy từ bên ngoài, đồng thời chia thành nhiều tổ triển khai vòi rồng khống chế đám cháy.

Đến khoảng 6 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế hoàn toàn.

Bước đầu, vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản bên trong căn hộ bị hư hỏng nặng.

Cảnh sát PCCC triển khai xe thang cùng nhiều mũi tiếp cận căn hộ cháy tại chung cư N.A trên đường Đinh Bộ Lĩnh. Ảnh: PHẠM HẢI

Do vụ việc xảy ra vào thời điểm người dân bắt đầu đi làm buổi sáng, lực lượng chức năng phải phong tỏa một phần đường Đinh Bộ Lĩnh để phục vụ chữa cháy và khám nghiệm hiện trường, khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Hàng trăm người dân tháo chạy xuống đất theo lối thoát nạn. Ảnh: XUÂN MINH

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.Top of Form