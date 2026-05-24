Clip sập tiệm Spa bên cạnh công trình đang đào móng 24/05/2026 19:01

(PLO)- Một tiệm Spa ở Đắk Lắk vừa đổ sập hoàn toàn, nghi do hàng xóm đào móng, chuẩn bị xây nhà.

Ngày 24-5, thông tin từ UBND xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết một tiệm Spa trên địa bàn vừa đổ sập.

Tiệm Spa sập, gây thiệt hại lớn về tài sản. Ảnh chụp màn hình

Theo nguồn tin, vụ việc không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản tương đối lớn. Hiện, lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, tiệm Spa TN trên đường Nguyễn Tất Thành, xã Liên Sơn Lắk bất ngờ đổ sập. Rất may, thời điểm xảy ra vụ việc, một số người bên trong tiệm đã kịp chạy thoát ra ngoài, không xảy ra thiệt hại về người.

Clip sập tiệm Spa ở xã Liên Sơn Lắk.

Theo người dân địa phương, cạnh tiệm Spa đổ sập có một công trình xây dựng nhà đang đào móng. Người dân nghi ngờ nhiều khả năng việc đào móng nhà bên cạnh đã gây ra việc sập tiệm Spa.