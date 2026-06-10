Tạt chất bẩn vào nhà dân vì mâu thuẫn với người bán hủ tiếu 10/06/2026 19:12

(PLO)- Người đàn ông đã tạt chất bẩn vào nhà một người dân trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận (TP.HCM) do bực tức cá nhân với người bán hủ tiếu thường buôn bán trước căn nhà này.

Ngày 10-6, Công an phường Tân Thuận, TP.HCM cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý một người đàn ông về hành vi tạt chất bẩn vào nhà dân trên địa bàn.

Tạt chất bẩn vào nhà dân vì mâu thuẫn với người bán hủ tiếu trước cửa ở TP.HCM.

Trước đó, rạng sáng 2-6, một hộ dân trên đường Huỳnh Tấn Phát phát hiện mặt tiền nhà bị tạt chất bẩn, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến sinh hoạt nên trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Thuận nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Qua các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định được người thực hiện hành vi và mời về trụ sở làm việc.

Làm việc với cơ quan công an, người này thừa nhận hành vi vi phạm. Theo lời khai, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân với một người bán hủ tiếu thường buôn bán trước căn nhà bị tạt chất bẩn.

Người đàn ông tạt chất bẩn vào nhà dân để trả đũa do mâu thuẫn với một người bán hủ tiếu thường buôn bán trước căn nhà này. Ảnh cắt từ clip

Do bực tức, thay vì giải quyết mâu thuẫn theo quy định pháp luật, người này đã tạt chất bẩn vào căn nhà nói trên, dù chủ nhà không liên quan đến vụ việc.

Hiện Công an phường Tân Thuận đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can Phạm Chí Bình (28 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo điều tra, do mâu thuẫn với chị HNT trong quá trình xây dựng nhà ở, tối 16-5, Bình pha sơn với xăng, che biển số xe máy rồi đến trước nhà chị T tạt sơn lên cửa chính, cổng sắt và tường nhà.

Sau khi gây án, Bình mang các vật dụng liên quan đến khu vực bờ kè sông Phước Long để phi tang. Công an sau đó xác định, mời Bình làm việc và người này đã thừa nhận hành vi.