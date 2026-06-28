Vụ giấy mời bé gái 14 tuổi: Công an phường Bàn Cờ khẳng định luôn có người giám hộ khi làm việc 28/06/2026 12:27

(PLO)- Theo Công an phường Bàn Cờ, TP.HCM, cán bộ soạn thảo đã sơ suất khi không ghi đầy đủ nội dung yêu cầu người giám hộ đi cùng trong giấy mời gửi bé gái 14 tuổi.

Ngày 28-6, Công an phường Bàn Cờ, TP.HCM, đang tiến hành xác minh vụ việc sau khi tiếp nhận đơn phản ánh của chị Nguyễn Thị Ngọc Son (39 tuổi, ngụ TP.HCM) và đơn của Công ty V. liên quan những nội dung lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua.

Theo chị Son, chị là mẹ của bé T.H.Đ (14 tuổi), ngày 24-6, gia đình nhận được giấy mời của Công an phường Bàn Cờ, trong đó mời trực tiếp bé Đ. đến trụ sở để làm rõ nội dung liên quan đến việc "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử vu khống, nói xấu tiêu cực".

Chị Son cho biết sau khi nhận giấy mời, con gái chị rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng. Gia đình cũng băn khoăn khi giấy mời không thể hiện nội dung yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ cùng tham gia buổi làm việc nên chưa đưa bé đến theo lịch hẹn và đang chờ luật sư bảo vệ quyền lợi cho cháu.

Gia đình cho biết sau khi nhận được giấy mời, bé Đ. có biểu hiện lo lắng. Ảnh: GĐCC

Theo người mẹ, bé Đ. ký hợp đồng với Công ty V. từ tháng 8 năm ngoái. Thời gian qua, giữa gia đình và công ty phát sinh mâu thuẫn liên quan quá trình đào tạo. Gia đình của bé Đ. cùng hai phụ huynh khác đã gửi đơn phản ánh đến cơ quan chức năng về một số nội dung liên quan hoạt động của công ty. Trong khi đó, phía doanh nghiệp cũng có đơn phản ánh ngược lại, cho rằng các bé có hành vi vu khống.

Liên quan vụ việc, đại diện Công an phường Bàn Cờ xác nhận có gửi giấy mời đối với bé T.H.Đ. Tuy nhiên, đơn vị thừa nhận trong quá trình soạn thảo văn bản, cán bộ phụ trách đã sơ suất khi không ghi đầy đủ cụm từ "và người giám hộ" hoặc hướng dẫn "khi đến vui lòng đi cùng cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp".

Theo Công an phường Bàn Cờ, đây là thiếu sót về mặt kỹ thuật trong văn bản, không phải thay đổi về quy trình làm việc.

Theo đơn vị, cơ quan công an luôn thực hiện đúng quy định pháp luật. Khi làm việc với người dưới 18 tuổi bắt buộc phải có cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Nếu trẻ đến trụ sở một mình thì cơ quan công an sẽ không tiến hành làm việc.

Về nội dung vụ việc, Công an phường Bàn Cờ cho biết hiện mới dừng ở giai đoạn xác minh ban đầu. Do tiếp nhận đơn từ cả phía phụ huynh và phía doanh nghiệp nên cơ quan công an có trách nhiệm mời các bên đến làm việc, thu thập thông tin, hình ảnh, video và các tài liệu liên quan để làm rõ bản chất vụ việc một cách khách quan, toàn diện.

Do gia đình chưa đưa bé Đ. đến làm việc theo giấy mời đầu tiên, Công an phường Bàn Cờ sẽ gửi giấy mời lần hai với nội dung được bổ sung đầy đủ, nêu rõ yêu cầu người giám hộ cùng tham gia.

Đại diện Công an phường cũng cho biết nếu cha mẹ hoặc người giám hộ không thể có mặt, đơn vị sẽ phối hợp mời đại diện các tổ chức đoàn thể tại địa phương tham gia chứng kiến buổi làm việc nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ. Đồng thời, cơ quan công an khuyến cáo các bên nên hợp tác làm việc trực tiếp với cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc theo quy định, tránh đăng tải các thông tin một chiều, chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến quá trình xác minh.