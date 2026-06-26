Kiểm tra quán cà phê mùa World Cup 2026, bắt quả tang 14 người cá độ qua mạng 26/06/2026 14:30

(PLO)- Trong cao điểm lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026, công an bất ngờ kiểm tra một quán cà phê ở Cần Thơ, bắt quả tang 14 người cá độ bóng đá qua mạng, với số tiền giao dịch ban đầu hơn 200 triệu đồng.

Ngày 26-6, Công an phường Cái Răng (TP Cần Thơ) đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc liên quan đến một nhóm đối tượng cá độ bóng đá qua mạng, vừa bị bắt quả tang trên địa bàn.

Đây là động thái nằm trong kế hoạch thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ về tăng cường đấu tranh với tệ nạn đánh bạc, đặc biệt là cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới năm 2026 (World Cup 2026)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Cái Răng phát hiện quán cà phê A.M.Z (khu vực Thạnh Mỹ) có dấu hiệu tụ tập cá độ bóng đá.

Khoảng 0 giờ 40 phút ngày 24-6, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang 14 người đang tham gia cá cược thắng thua bằng tiền.

Địa điểm xảy ra cá độ bóng đá qua mạng mùa World Cup 2026. Ảnh: CA

Nhóm người truy cập các trang cá cược trực tuyến để cá cược các trận bóng đá

Công an làm việc với người liên quan.

14 người bị bắt quả tang đang tham gia cá cược thắng thua bằng tiền.

Tại hiện trường, công an thu giữ 2,5 triệu đồng tiền mặt, 14 điện thoại di động, 8 xe mô tô cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan.

Bước đầu, những người này khai nhận đã truy cập các trang cá cược trực tuyến như 8x.181.com, CM.88.com, OK9.com, 1x.Bet… để đăng ký tài khoản, nạp tiền và cá cược các trận bóng đá. Tổng số tiền giao dịch phục vụ việc cá độ ban đầu được xác định trên 200 triệu đồng; mỗi trận cá cược từ 10-20 triệu đồng.

Ngoài ra, qua kiểm tra dữ liệu điện tử, công an còn phát hiện một số người tham gia đánh bạc bằng hình thức trò chơi “nổ hũ” trực tuyến với số tiền khoảng 40 triệu đồng; tổng giao dịch trong khoảng một tháng gần 398 triệu đồng.

Công an phường Cái Răng đang tiếp tục trích xuất dữ liệu, xác minh dòng tiền và làm rõ vai trò từng người để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 17-6, Công an phường Thốt Nốt cũng kiểm tra một cơ sở giải khát tại khu vực Tràng Thọ 1, phát hiện nhiều người có dấu hiệu cá cược bóng đá trái phép.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 38 triệu đồng cùng một số điện thoại và tài liệu liên quan. Qua xác minh ban đầu, có 6 người thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo Công an TP Cần Thơ, việc liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ việc trong mùa World Cup 2026 được xem là “phát súng mở đầu” cho đợt cao điểm trấn áp tội phạm cờ bạc.

Công an khuyến cáo người dân không tham gia cá độ bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời chủ động cung cấp thông tin khi phát hiện các tụ điểm nghi vấn, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.