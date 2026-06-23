Triệt phá đường dây ma túy ở xã Đông Thạnh, thu giữ hơn 1 tấn tang vật liên quan 23/06/2026 13:22

(PLO)- Công an xã Đông Thạnh phối hợp với Phòng PC04 Công an TP.HCM triệt phá thành công một đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn, bắt giữ 30 người và thu giữ hơn 1 tấn tang vật.

Ngày 23-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án ma túy quy mô lớn do Công an xã Đông Thạnh phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) khám phá.

Từ việc phát hiện hai người có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn, công an đã mở rộng điều tra, bóc gỡ đường dây ma túy quy mô lớn. Ảnh: CA

Điều đáng chú ý, chuyên án được khởi đầu từ việc công an cơ sở phát hiện hai người có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong một khách sạn trên địa bàn.

Từ việc phát hiện hai người nghiện

Theo cơ quan điều tra, ngày 8-6-2026, trong quá trình xác minh các nguồn tin liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an xã Đông Thạnh kiểm tra một khách sạn tại ấp 66 và phát hiện hai người có biểu hiện liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các nghi can trong đường dây ma túy bị lực lượng chức năng bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CA

Quá trình đấu tranh, khai thác cho thấy phía sau vụ việc này không chỉ là hành vi sử dụng ma túy đơn lẻ mà còn có dấu hiệu tồn tại một mạng lưới mua bán ma túy với quy mô lớn, hoạt động trên nhiều địa bàn, nhiều tuyến khác nhau.

Nhận định tính chất phức tạp của vụ án, Công an xã Đông Thạnh đã báo cáo lãnh đạo Phòng PC04 để xác lập chuyên án trinh sát, huy động lực lượng và áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm làm rõ toàn bộ đường dây.

Sau khi chuyên án được xác lập, các trinh sát tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ và theo dõi hoạt động của các nghi can.

Số lượng lớn tang vật bị thu giữ. Ảnh: CA

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định đây là đường dây có sự cấu kết chặt chẽ giữa nhiều người, đảm nhận các vai trò khác nhau từ cung cấp ma túy, tàng trữ, vận chuyển đến phân phối phương tiện, dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Ban chuyên án đã đồng loạt triển khai các mũi công tác, tiến hành bắt giữ hàng loạt nghi can trên nhiều địa bàn.

Đến nay, cơ quan điều tra đã bắt giữ 30 người liên quan để điều tra về các hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đánh giá của cơ quan điều tra, thành công của chuyên án cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng công an cơ sở trong công tác nắm tình hình địa bàn, phát hiện từ sớm các dấu hiệu bất thường và kịp thời mở rộng điều tra để bóc gỡ các đường dây tội phạm có tổ chức.

Hơn 12.000 bình, nỏ và ống thủy tinh các loại bị công an thu giữ trong chuyên án ma túy quy mô lớn. Ảnh: CA

Từ hai người nghiện bị phát hiện trong một khách sạn, lực lượng chức năng đã lần theo từng mắt xích để làm rõ toàn bộ mạng lưới phạm tội phía sau.

Thu giữ hơn 1 tấn tang vật phục vụ hoạt động ma túy

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ gần 1 kg ma túy đá và 5,5 lít dung dịch chứa chất ma túy; hai xe ô tô, năm xe mô tô cùng nhiều tài sản, phương tiện liên quan.

Đặc biệt, kết quả điều tra mở rộng cho thấy các nghi can không chỉ tham gia mua bán ma túy mà còn hình thành cả hệ thống cung cấp phương tiện, dụng cụ phục vụ hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy.

Tổng khối lượng tang vật thu giữ trong chuyên án lên đến hơn 1 tấn, cho thấy quy mô hoạt động của đường dây. Ảnh: CA

Lực lượng chức năng đã thu giữ 12.030 bình, nỏ và ống thủy tinh các loại, gồm 484 đầu chia, 614 bình thủy tinh sử dụng ma túy, 440 ống thủy tinh đầu tròn, 1.078 ống nỏ thủy tinh đầu tròn, 576 đầu tiêm và 8.838 ống thủy tinh.

Ngoài ra, công an còn thu giữ khoảng 550 kg túi ni lông các loại, tương đương hơn 5 triệu túi zip với nhiều kích cỡ khác nhau, thường được sử dụng để đóng gói ma túy.

Các dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy bị phát hiện. Ảnh: CA

Tang vật còn có 502 dụng cụ dùng để phân chia ma túy, gồm 395 xẻng xúc, 65 kéo, 20 dũa hợp kim và 22 muỗng xúc; khoảng 400 hộp carton các loại phục vụ việc đóng gói, vận chuyển.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn thu giữ 48 cân tiểu ly, một máy tính xách tay, một ổ cứng dung lượng 2 TB, một máy in, 37 điện thoại di động, một máy ép nhựa cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Tổng khối lượng tang vật thu giữ trong chuyên án lên tới hơn 1 tấn.