Phát hiện thi thể người cha ở bờ biển, con đang mất tích 23/06/2026 09:41

(PLO)- Sau khi phát hiện thi thể người cha, lực lượng chức năng đang tìm kiếm con trai mất tích trên biển.

Sáng 23-6, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm em Nguyễn Trọng Tài (14 tuổi, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) trên biển Xuân Thành (Hà Tĩnh).

Trước đó, chiều 22-6, trời nắng nóng, em Tài cùng bố là ông Nguyễn Trọng Phú (55 tuổi, trú phường Trường Vinh) đi tới biển Xuân Thành (xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh).

Người thân trắng đêm tìm kiếm em Tài trên biển. Ảnh: QD

Khoảng 15 giờ 30 phút chiều cùng ngày, người dân phát hiện ông Phú tử vong trong tư thế có mang áo phao trên người. Lực lượng chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến ông Phú tử vong nghi là ông bị đột tử khi tắm biển Xuân Thành.

Người thân cho biết, em Tài đi tắm biển cùng bố, nhưng đang mất tích. Chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh), Công an xã Tiên Điền cùng lực lượng chức năng đã huy động thuyền cá, ca nô cứu hộ tiến hành rà soát trên biển và bố trí tổ lưu động đi dọc bờ biển để tìm kiếm em Tài.

Các đội thiện nguyện ở Hà Tĩnh, Nghệ An đã mang cano đến giúp tìm kiếm nạn nhân trên vùng biển Xuân Thành.