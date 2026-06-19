Tự xưng cán bộ Tổng cục 2 để lừa đảo 'chạy án' 19/06/2026 16:02

(PLO)- Tự xưng là cán bộ Tổng cục 2, có khả năng can thiệp để giúp một bị can được tại ngoại, Thái Huy Phong đã lừa đảo 250 triệu đồng để xài cá nhân.

Ngày 19-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Thái Huy Phong (50 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, khoảng tháng 10-2023, bà P.T.L (ngụ Vĩnh Long) có con vướng vi phạm pháp luật. Qua giới thiệu, bà quen Phong. Phong tự xưng công tác tại Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng, có thể giúp con bà được tại ngoại và không phải chấp hành án tù.

Phong yêu cầu 500 triệu đồng để “lo chi phí”. Do khó khăn, bà L. chỉ đưa được 250 triệu đồng tại một địa chỉ ở TP Cần Thơ.

Thái Huy Phong tự xưng cán bộ Tổng cục 2 để lừa đảo “chạy án”. Ảnh: CA

Sau khi nhận tiền, Phong không thực hiện cam kết, nhiều lần né tránh và hứa trả lại tiền. Ngày 17-1-2026, bà L. trình báo công an.

Tại cơ quan điều tra, Phong khai do khó khăn kinh tế nên đã mạo danh cán bộ Tổng cục 2 để lừa đảo. Thực tế Phong không công tác tại đây và không có khả năng can thiệp. Số tiền 250 triệu đồng đã được sử dụng cá nhân.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng. Công an TP Cần Thơ đề nghị các cá nhân, tổ chức liên quan liên hệ cơ quan điều tra (số 71 Trần Phú, phường Cái Khế, TP Cần Thơ; ĐTV Nguyễn Thanh Bình – 0907.916.786) để cung cấp thông tin.