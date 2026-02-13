Bắt đối tượng truy nã tự xưng cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt 65 tỉ đồng 13/02/2026 08:16

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ đối tượng có nhiều tiền án, đang bị truy nã vẫn tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Ninh Bình vừa kiểm tra, phát hiện Trần Thế Huynh (40 tuổi, trú tại thôn Tô Đê, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu, Trần Thế Huynh đã có 3 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đang bị Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi trốn truy nã, Huynh về tỉnh Ninh Bình cư trú, lấy tên giả là Trần Văn Tuân (47 tuổi, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú số 10, khu đô thị Vinhomes Oceans Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội) và tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của Huynh tự xưng là cán bộ công an, quen biết nhiều lãnh đạo tỉnh có thể mua được các suất đất dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình với giá ngoại giao, rẻ hơn thị trường. Tin tưởng các thông tin Huynh đưa ra, nhiều người đã chuyển tiền cho Huynh mua đất dự án để đầu tư.

Trần Thế Huynh tại Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Công an cung cấp

Với thủ đoạn trên, Huynh đã nhận và chiếm đoạt tiền của nhiều người trên địa bàn tỉnh với số tiền trên 65 tỉ đồng. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình tập trung xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Ninh Bình thông báo nếu ai bị Trần Thế Huynh lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn trên thì liên hệ, cung cấp tài liệu cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để được hướng dẫn, giải quyết đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại.

Công an tỉnh Ninh Bình cũng khuyến cáo người dân khi giao dịch mua bán đất cần tìm hiểu kỹ thông tin về chủ sở hữu, pháp lý của thửa đất, tuyệt đối không đặt cọc tiền mua đất khi chưa xác minh rõ thông tin về chủ đất và pháp lý về tài sản để tránh rủi ro.