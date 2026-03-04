Công an tìm nữ sinh 14 tuổi ở Hà Nội bị mất liên lạc từ mùng 3 Tết 04/03/2026 18:22

(PLO)- Công an đã phát thông báo tìm nữ sinh 14 tuổi ở Hà Nội về Nghệ An rồi mất liên lạc từ ngày mùng 3 Tết Nguyên đán 2026.

Ngày 4-3, Công an xã Lam Thành (Nghệ An) cho biết đang nỗ lực tìm kiếm cháu Nguyễn Hương Nhi (14 tuổi, trú TP Hà Nội) bị mất liên lạc với gia đình.

Hình ảnh cháu Nhi và trích xuất camera có người chở cháu bằng xe máy, sau đó mất liên lạc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 19-2 (mùng 3 Tết), cháu Nhi rời khỏi xóm Châu Nhân 9, xã Lam Thành. Từ đó đến nay, gia đình đã tìm kiếm cháu nhiều nơi nhưng chưa có kết quả.

Trước đó, cháu Nhi từ Hà Nội về quê ngoại tại xã Lam Thành ăn Tết.

Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy, thời điểm rời đi cháu Nhi mặc áo khoác xanh nhạt, quần đen, di chuyển trên xe máy hiệu Wave màu xanh, biển số 29AC-786.41 cùng một nam thiếu niên mặc áo khoác đen, quần bò đen.

Bước đầu, công an xác định nam thiếu niên điều khiển xe máy là V.X.L (18 tuổi, cùng trú TP Hà Nội). Cơ quan chức năng đang tổ chức tìm kiếm, đồng thời xác minh, làm rõ vụ việc; nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ thụ lý điều tra theo quy định.

Ai nhìn thấy cháu Nhi hoặc phương tiện nêu trên, đề nghị liên hệ Công an xã Lam Thành qua số điện thoại 0912.248.866 để cung cấp thông tin.