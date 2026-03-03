Cần Thơ: Bắt tạm giam hai người vận chuyển trái phép 830.000 lít dầu diesel 03/03/2026 16:12

(PLO)- Công an TP Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam hai người trong vụ vận chuyển trái phép 830.000 lít dầu diesel từ vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào đất liền với tổng trị giá hàng hóa gần 10 tỉ đồng.

Ngày 3-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Hữu Nghiệp (42 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) và Trần Văn Lúa (41 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) để điều tra về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo điều tra ban đầu, bị can Nghiệp và Lúa bị cáo buộc tổ chức vận chuyển dầu diesel trái phép từ vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào đất liền nhằm thu lợi bất chính.

Công an TP Cần Thơ bắt hai người vận chuyển trái phép 830.000 lít dầu diesel trị giá gần 10 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, công an đã thu giữ một tàu chở dầu, 830.000 lít dầu diesel cùng nhiều công cụ, máy móc dùng để bơm dầu. Lực lượng chức năng cũng thu giữ hệ thống Internet vệ tinh và điện thoại di động dùng liên lạc của các thuyền viên trên tàu. Tổng trị giá hàng hóa thu giữ gần 10 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.