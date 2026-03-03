Hai vợ chồng chủ quán ăn bị đánh sau khi mời rượu khách 03/03/2026 15:06

(PLO)- Chủ quán ăn ở Hải Phòng mời rượu giao lưu thì xảy ra mâu thuẫn lời nói với khách, xô xát khiến ông này cùng vợ bị thương tích.

Ngày 3-3, tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết Phó Giám đốc Công an TP Bùi Trung Thành đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an xã Cẩm Giàng điều tra vụ xô xát tại một quán ăn trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 28-2, Công an xã Cẩm Giàng nhận thông tin về vụ xô xát giữa chủ quán và khách tại quán ăn Xà Cừ. Quán này do ông Nguyễn Văn Thắng (54 tuổi, trú thôn Mỹ Ngọc, xã Cẩm Giàng) làm chủ.

Sự việc được phản ánh trên mạng xã hội. Ảnh: CAHP

Ngay sau đó, Công an xã đã cử lực lượng đến hiện trường ổn định tình hình. Những người liên quan được mời về trụ sở công an để làm việc.

Kết quả xác định ban đầu, trong lúc ăn uống, ông Thắng mời rượu giao lưu thì xảy ra mâu thuẫn lời nói. Sau đó, ông Thắng và vợ bị Lê Văn Hoàng (41 tuổi, trú khu Nghiên Phấn, phường Thạch Khôi) dùng tay đánh, đấm vào vùng mặt.

Hậu quả, ông Thắng bị sưng tấy, bầm tím vùng mắt trái, sưng miệng và xước da mép. Vợ ông Thắng bị đau, sưng tấy vùng cổ chân phải.