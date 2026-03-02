Va chạm với xe công nghệ, 1 người chết, 2 người bị thương ở đường Tân Sơn 02/03/2026 11:48

(PLO)- Cơ quan chức năng đang điều tra vụ va chạm giữa xe máy với xe công nghệ tại đường Tân Sơn, TP.HCM khiến một người chết cùng hai người bị thương.

Trưa 2-3, Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị chức năng liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên đường Tân Sơn làm ba người thương vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, hai người đàn ông khoảng 40 tuổi chở nhau trên xe máy biển số 59N1-059xx lưu thông trên đường Tân Sơn, hướng về đường Quang Trung.

Khi đến đoạn đối diện nhà số 241 đường Tân Sơn (phường Tân Sơn, quận Gò Vấp cũ), xe này xảy ra va chạm với xe máy do nam tài xế xe ôm công nghệ cầm lái đang rẽ qua đường.

Vụ tai nạn khiến một người tử vong, hai người bị thương trên đường Tân Sơn. Ảnh: N Tân

Cú tông mạnh khiến cả hai phương tiện ngã văng xuống đường, hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe tại hiện trường. Hậu quả, người đàn ông ngồi sau xe máy tử vong tại chỗ, hai người còn lại bị thương.

Trong số các nạn nhân bị thương, một người phải nhập viện cấp cứu. Riêng tài xế xe ôm công nghệ bị thương nhẹ nhưng tinh thần hoảng loạn sau vụ việc.

Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: N Tân

Nhận tin báo, Công an phường Tân Sơn phối hợp cùng lực lượng CSGT Công an TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Lực lượng chức năng đã tiến hành trích xuất camera an ninh khu vực xung quanh để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.

Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực đường Tân Sơn gặp khó khăn cục bộ. Một phần tuyến đường này bị phong tỏa tạm thời để phục vụ công tác khám nghiệm.

Đến hơn 11 giờ cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục tại hiện trường, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.