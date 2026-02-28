Nhóm thanh niên cầm dao đánh nhau do mâu thuẫn mời bia tất niên bị bắt 28/02/2026 17:33

Ngày 28-2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bốn thanh niên về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các bị can gồm: TH Anh (31 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), ĐN Khương (33 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long), HQ Duy (23 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) và LQ Thông (28 tuổi, ngụ huyện phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM).

Mâu thuẫn từ mời bia tất niên

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 10-2, Thông, Duy cùng một số đồng nghiệp làm chung xưởng may đến ăn tất niên tại quán nhậu trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ). Đến 20 giờ cùng ngày, nhóm của Anh và Khương cũng đến quán này. Dù không quen biết, hai nhóm vẫn mời bia qua lại.

Hai nhóm người đánh nhau trên đường gây náo loạn. Ảnh cắt từ clip

Khoảng 23 giờ, khi nhóm của Thông rủ nhau đi hát karaoke, Duy ở lại và cầm ly sang bàn Anh mời bia. Do Khương từ chối uống nên hai bên xảy ra cự cãi. Anh cho rằng Duy có lời lẽ thô tục nên yêu cầu xin lỗi khiến Duy bỏ chạy.

Duy gọi điện cho Thông quay lại đón. Lúc này, Anh đi bộ ra và kẹp cổ lôi Duy về quán nói chuyện thì gặp Thông. Tại đây, Thông và Duy dùng tay đánh Anh nhưng được mọi người can ngăn. Thông sau đó chở Duy về nhà trọ.

Mang theo hung khí quay lại "phục thù"

Trên đường về, Duy đòi quay lại quán để gặp nhóm Anh nên Thông đồng ý. Thông chở Duy về phòng trọ trong hẻm đường Nguyễn Văn Quá lấy một con dao dài 38 cm giấu sau lưng áo khoác rồi quay lại quán nhậu.

Công an sau đó vào cuộc xác định những người liên quan để xử lý. Ảnh cắt từ clip

Khi hai bên gặp nhau, Khương và Anh lao vào dùng tay không đánh Duy ngã xuống lề đường. Trong lúc hỗn loạn, Thông rút con dao giấu sẵn chém một nhát trúng vào tay phải của Anh nhưng không gây thương tích.

Anh giằng được dao từ tay Thông. Trong lúc giằng co, Thông ngã xuống đường và bị Anh dùng bản dao đánh vào lưng. Cùng lúc, Khương dùng nón bảo hiểm đánh nhau với một người trong nhóm của Thông. Vụ việc chỉ dừng lại khi được mọi người can ngăn.

Do quá say xỉn, Thông bị bất tỉnh và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung Mỹ Tây. Toàn bộ diễn biến vụ việc được người dân quay clip và đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đông Hưng Thuận phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng truy xét, triệu tập những người liên quan để làm việc. Tại cơ quan công an, các thành viên trong hai nhóm đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Công an sau đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can với bốn người liên quan để điều tra, hung khí là con dao trong vụ việc cũng được thu giữ.