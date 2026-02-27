Bắt tạm giam người đàn ông ghen tuông, sát hại người yêu cũ 27/02/2026 17:38

(PLO)- Biết người yêu cũ có quan hệ tình cảm với người khác, người đàn ông ở Đồng Tháp ghen tuông, mang dao đến nhà rình và sát hại người yêu cũ trong đêm.

Ngày 27-2, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Việt Thanh (38 tuổi, ngụ xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2024, Thanh và chị TTN (43 tuổi, ngụ xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp) có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng nhưng chưa có con chung. Đến khoảng tháng 11-2025, chị N chấm dứt quan hệ nhưng Thanh vẫn liên lạc níu kéo tình cảm và thuê nhà sống tại xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Công an thi hành lệnh bắt tạm giam bị can sát hại người yêu cũ vì ghen tuông.

Mặc nạn nhân van xin, Thanh vẫn không buông tha

Biết chị N có quan hệ với người đàn ông khác, tối 24-2, sau khi nhậu xong, Thanh lấy dao giấu trong người rồi điều khiển xe đến gần nhà chị N.

Tại đây, Thanh giấu xe trong bụi cây, nấp bên vách nhà. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, khi thấy chị N đi cùng một người đàn ông về nhà, Thanh lao ra đâm nhiều nhát vào người chị N. Dù nạn nhân bỏ chạy ra đường và van xin, Thanh vẫn tiếp tục tấn công đến khi chị N dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Thanh đến Công an xã An Phước đầu thú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.