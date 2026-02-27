Bà Clinton điều trần sắc bén trước Hạ viện vụ tỉ phú ấu dâm Epstein, kiến nghị triệu tập ông Trump 27/02/2026 06:05

(PLO)- Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng bà không biết về các vi phạm của tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, cáo buộc phe Cộng hòa tìm cách đánh lạc hướng, kiến nghị quốc hội triệu tập ông Trump để "trả lời về hàng chục nghìn lần tên ông ấy xuất hiện trong các hồ sơ Epstein".

Ngày 26-2, điều trần trước Ủy ban Giám sát Hạ viện (do đảng Cộng hoà kiểm soát), cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng bà không biết về các vi phạm của tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, đồng thời cáo buộc Ủy ban đang tìm cách “bảo vệ một quan chức”, theo hãng tin AFP.

Bà Clinton bị triệu tập ra làm chứng liên quan cuộc điều tra về ông Epstein.

Bà Clinton đã đăng tải bài phát biểu mở đầu phiên điều trần, trong đó chỉ trích “sự thất bại mang tính thể chế” của chính phủ Mỹ trong việc “tìm kiếm sự thật và công lý cho các nạn nhân và người sống sót”.

Bà Clinton nói với ủy ban rằng bà không có bất kỳ thông tin nào về các tội ác của ông Epstein, không nhớ từng gặp ông này và chưa từng đến hòn đảo của ông Epstein hay bay trên máy bay của ông.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Chồng bà, cựu Tổng thống Bill Clinton, dự kiến ra làm chứng trước cùng ủy ban vào ngày 27-2. Hai người khẳng định không biết gì về các hoạt động phạm tội của ông Epstein và từ lâu đã cung cấp mọi thông tin liên quan cho các nghị sĩ trong ủy ban.

Cựu ngoại trưởng Mỹ cũng đặt câu hỏi vì sao ủy ban cho phép những người khác bị triệu tập chỉ cần trả lời bằng văn bản, và vì sao các phiên điều trần của vợ chồng bà lại diễn ra kín.

Trong bài phát biểu, bà Clinton cũng cáo buộc phe Cộng hòa sử dụng các phiên điều trần như một chiêu đánh lạc hướng nhằm chuyển sự chú ý khỏi chính quyền Tổng thống Donald Trump.

“Các vị đã buộc tôi ra làm chứng, dù hoàn toàn biết rõ tôi không có thông tin nào có thể hỗ trợ cuộc điều tra của các vị, nhằm đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các hành động của Tổng thống Trump và che đậy chúng” - theo bà Clinton.

Bà Clinton nói rằng “nếu ủy ban này thực sự nghiêm túc trong việc tìm ra sự thật về các tội danh buôn bán tình dục của Epstein thì nên trực tiếp yêu cầu (ông Trump) tuyên thệ và trả lời về hàng chục nghìn lần tên ông ấy xuất hiện trong các hồ sơ Epstein”.

Ông James Comer, người đứng đầu Ủy ban Giám sát Hạ viện, cho biết “mục đích của toàn bộ cuộc điều tra là để làm rõ nhiều vấn đề liên quan ông Epstein”.

Thành viên Dân chủ của ủy ban - ông Suhas Subramanyam cho biết “các hồ sơ FBI bị thất lạc” không được công bố trong tài liệu liên quan ông Epstein có chứa “những cáo buộc nghiêm trọng về lạm dụng tình dục” nhằm vào ông Trump.

Các nghị sĩ Dân chủ cho rằng cuộc điều tra đang bị lợi dụng như một công cụ nhằm tấn công các đối thủ chính trị của Tổng thống Trump.

Nhà Trắng chưa bình luận về các thông tin trên.

Phiên điều trần ngày 26-2 đã phải tạm dừng trong thời gian ngắn sau khi một bức ảnh chụp bà Clinton trong buổi lấy lời khai được đăng lên mạng - động thái được cho là vi phạm quy định họp kín.