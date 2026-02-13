Thủ tướng Anh lao đao vì ‘hồ sơ Epstein’, dù chưa từng gặp vị tỉ phú ấu dâm 13/02/2026 12:00

(PLO)- Trong số những người đàn ông quyền lực đang lao đao vì tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, người rơi vào tình thế khó khăn nhất lại là người chưa từng gặp ông Epstein, đó là Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Hồ sơ về tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein nêu tên nhiều người đàn ông trên khắp thế giới, có thể kể đến như như cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak - người nhiều lần lưu trú tại căn hộ của ông Epstein ở Manhattan (New York); một cộng sự thân cận của Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã trao đổi tin nhắn với ông Epstein về việc “mở ra rất nhiều cánh cửa”.

Ở một số nơi, sự bẽ mặt đã biến thành bê bối chính trị: Một cố vấn của thủ tướng Slovakia đã từ chức. Một cựu bộ trưởng giáo dục Pháp từng đứng đầu Viện Thế giới Ả Rập ở Paris cũng rời chức. Nhưng hệ quả lớn nhất lại diễn ra tại Anh, nơi Thủ tướng Keir Starmer đang chịu áp lực.

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: EPA-EFE

Thủ tướng Starmer và “hồ sơ Epstein”

Theo các tài liệu mà Bộ Tư pháp Mỹ công bố, ông Starmer chưa từng gặp ông Epstein. Nhà lãnh đạo Anh chưa từng đến hòn đảo của ông Epstein và cũng không gửi cho tội phạm này những email dung tục. Dù vậy, hồ sơ Epstein vẫn có thể khiến ghế thủ tướng của ông Starmer lung lay, theo tờ The New York Times.

Những dấu hiệu rắc rối đầu tiên xuất hiện vào tháng 9-2025, sau khi lộ ra việc ông Peter Mandelson, đại sứ Anh tại Mỹ, có quan hệ thân thiết với ông Epstein, kể cả sau khi ông Epstein bị kết án năm 2008 vì quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. Ông Mandelson sau đó bị sa thải.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Hôm 8-2, Chánh Văn phòng Thủ tướng Anh - ông Morgan McSweeney đã từ chức sau khi xuất hiện những email còn nghiêm trọng hơn giữa ông Mandelson và ông Epstein. Ngay sau đó, Giám đốc Truyền thông của Văn phòng Thủ tướng Anh - ông Tim Allan cũng từ chức. Một chính trị gia cấp cao của đảng Lao động công khai kêu gọi ông Starmer từ chức.

Dường như không còn nhiều nghi ngờ rằng bê bối Epstein đã làm tổn hại chính phủ của ông Starmer. Ông giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử năm 2024. Giờ đây, ít nhà phân tích tin rằng ông có thể trụ vững đến cuộc bầu cử năm 2029.

Đây là những diễn biến đáng chú ý vì khởi nguồn của hồ sơ Epstein là một bê bối tại Mỹ. Vì sao chúng lại trở thành khủng hoảng đối với ông Starmer chứ không phải với Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng là bạn thân của Epstein?

“Hoàng tử Bóng tối”

Ông Peter Mandelson, cựu Đại sứ Anh tại Mỹ. Ảnh: BLOOMBERG

Ông Mandelson, nhân vật ở trung tâm vụ việc, từng nắm giữ nhiều chức vụ bộ trưởng trong chính phủ Anh. Ông được bổ nhiệm làm đại sứ tại Mỹ vào tháng 12-2024.

Khi đó, người ta đã biết ông từng liên hệ với ông Epstein. Truyền thông đã nêu lên những dấu hiệu cảnh báo. Ông Starmer cho biết quy trình thẩm tra đối với ông Mandelson có bao gồm các câu hỏi về quan hệ của ông này với ông Epstein; nhưng cuối cùng vị thủ tướng vẫn ký quyết định bổ nhiệm.

“Tôi xin lỗi vì đã tin vào những lời dối trá của người này và bổ nhiệm ông ta” - ông Starmer nói tuần trước.

Ông Mandelson, biệt danh “Hoàng tử Bóng tối”, nổi tiếng là một tay thao túng chính trường.

“Tàn nhẫn, hoài nghi và xảo quyệt đó là vì sao Mandy [tức Mandelson] là lựa chọn hoàn hảo cho vị trí đại sứ tại Mỹ” - một tiêu đề trên tờ Daily Mail từng viết.

Các hồ sơ mới được công bố cho thấy mối quan hệ giữa cựu đại sứ với ông Epstein còn thân thiết hơn những gì từng được biết. Trong đó có các email ông Mandelson đùa cợt với ông Epstein về vũ nữ thoát y. Ở một email khác, ông Mandelson gửi cho ông Epstein một tài liệu mật vốn dành cho thủ tướng khi đó là ông Gordon Brown.

Ông Starmer và Mandelson vốn không được biết đến là bạn thân. Nhưng những người chỉ trích cho rằng ông Starmer nên từ chức vì đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong phán đoán. Theo họ, khi bổ nhiệm một người có quan hệ với một tội phạm tình dục khét tiếng, ông Starmer đã làm điều mà nhiều người thân cận với ông Epstein từng làm: đặt lợi ích chính trị lên trên điều đúng đắn.

Chính trị thời tiền dân túy

Theo giới quan sát, không thể hiểu được quy mô phản ứng trước loạt email mới nhất liên quan ông Epstein nếu không nhìn vào bối cảnh chính trị Anh hiện nay.

Theo The New York Times, tại Anh, từ lâu đã có rất nhiều người lo ngại rằng Thủ tướng Starmer không phải là người phù hợp để dẫn dắt đảng Lao động trong tương lai. Và các email giữa ông Mandelson và ông Epstein chính là giọt nước tràn ly.

Tính đến nay, khả năng ông Starmer từ chức ngay lập tức dường như không cao. Chưa có người kế nhiệm rõ ràng, và tháng 5 tới sẽ diễn ra bầu cử địa phương, nơi đảng Lao động được dự báo sẽ có kết quả kém. Trong bối cảnh đó, sẽ không hợp lý nếu ông Starmer rời chức lúc này và để người kế nhiệm gánh chịu thất bại.

Nhưng câu chuyện Epstein dường như đang định hình số phận chính trị của ông Starmer theo cách mà đến nay ông Trump vẫn tránh được.

Ông Starmer xây dựng hình ảnh một chính trị gia trung dung, tử tế, người đứng ra ngăn chặn làn sóng dân túy. Không có điều gì cho thấy ông liên quan trực tiếp đến tội phạm ấu dâm Epstein.

Dù không liên quan trực tiếp, ông vẫn bị nhìn nhận là đại diện cho tầng lớp tinh hoa chính thống - những người mà ông Epstein thường được cho là có quan hệ qua lại, và cũng là nhóm mà ông Trump từng chỉ trích gay gắt trong các chiến dịch tranh cử.

Nhìn từ góc độ đó, một kết cục thoạt đầu có vẻ nghịch lý lại trở nên phù hợp với thời điểm chính trị hiện nay.