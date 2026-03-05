Xung đột Mỹ/Israel-Iran ngày 6: Mỹ bắt đầu tấn công sâu vào Iran, Nhà Trắng nói về phương án triển khai bộ binh; Anh có động thái 05/03/2026 05:56

(PLO)- Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục leo thang; Ông Trump chấm điểm chiến dịch ở Iran; Anh triệu tập đại sứ Iran.

Cuộc chiến giữa Mỹ, Israel với Iran tiếp tục leo thang khi thương vong ngày càng tăng.

Iran hoãn lễ tang cố Lãnh tụ Tối cao

Iran thông báo lễ tang cấp nhà nước dành cho cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, dự kiến diễn ra tối thứ 4-3 tại Tehran, đã được hoãn lại “do dự báo số người tham dự chưa từng có”, theo hãng thông tấn WANA.

“Lễ tiễn biệt vị Imam tử vì đạo đã được hoãn lại. Ngày mới sẽ được công bố sau” - theo thông báo của chính phủ.

Trước đó vào sáng 4-3, giới chức cho biết một buổi tưởng niệm sẽ diễn ra ngay trong tối cùng ngày tại thủ đô Tehran, trước khi thi hài của ông Khamenei được an táng tại thành phố linh thiêng Mashhad, quê hương của ông.

Việc hoãn tang lễ diễn ra trong bối cảnh các đòn không kích của Mỹ và Israel vào Iran tiếp diễn xuyên đêm.

Tối 4-3, quân đội Israel thông báo đang triển khai một loạt cuộc không kích nhằm vào Tehran, theo kênh Al Jazeera.

Tiêm kích F-16i của Không quân Israel bay đến Iran trong bức ảnh do quân đội Israel công bố ngày 4-3. Ảnh: IDF

Các cuộc tấn công nhắm vào “cơ sở hạ tầng quân sự thuộc về chế độ Iran”, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết.

Theo IDF, làn sóng không kích này diễn ra sau một đợt tấn công trước đó trong ngày 4-3, khi Israel phá hủy “hàng chục mục tiêu thuộc hệ thống tên lửa đạn đạo” của Iran tại miền tây và miền trung Iran. Các cuộc tấn công mới nhất là làn sóng thứ 11 của Israel nhằm vào Tehran kể từ ngày 28-2.

Theo đài CNN, tính đến ngày 4-3, có hơn 1.000 người thiệt mạng trên khắp Trung Đông do xung đột.

Ông Trump: Chiến dịch ở Iran đạt 15 điểm/10

Ngày 4-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cuộc chiến với Iran là một thành công lớn trong những ngày đầu, theo CNN.

“Chúng ta đang làm rất tốt trên mặt trận chiến sự. Tôi nói thế này, có người hỏi trên thang điểm 10 thì ông chấm bao nhiêu? Tôi nói khoảng 15” - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cho biết các “tên lửa của Iran đang bị xóa sổ nhanh chóng, các bệ phóng của họ cũng đang bị phá hủy”.

Cùng ngày, Nhà Trắng cho biết việc triển khai bộ binh Mỹ tới Iran “không nằm trong kế hoạch” ở thời điểm hiện tại”.

“Điều đó không nằm trong kế hoạch của chiến dịch này ở thời điểm hiện tại, nhưng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ loại bỏ các phương án quân sự thay mặt Tổng thống Mỹ hay Tổng tư lệnh” - Thư ký báo chí Karoline Leavitt nói tại cuộc họp báo.

Phát biểu của bà Leavitt được đưa ra sau khi Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, nói rằng rằng Mỹ sẽ bắt đầu “tấn công ngày càng sâu vào lãnh thổ Iran”, và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cảnh báo người dân Mỹ rằng các hoạt động quân sự nhằm vào Tehran vẫn đang ở “giai đoạn rất sớm”.

Anh triệu tập đại sứ Iran

Ngày 4-3, Anh đã triệu tập đại sứ Iran tại London - ông Seyed Ali Mousavi vì vai trò của Tehran trong việc làm gia tăng căng thẳng trên khắp Trung Đông.

Quyết định này được đưa ra sau “hành vi leo thang của chế độ Iran, khi họ cố gắng lôi kéo khu vực vào một cuộc xung đột rộng lớn hơn – tấn công các quốc gia chưa từng tấn công họ”, theo tuyên bố của chính phủ Anh.

London mô tả tình hình này là mối đe dọa trực tiếp đến sự ổn định khu vực và an ninh của công dân Anh.

“Điều này đặt ra mối đe dọa rõ ràng đối với an ninh khu vực và hàng trăm nghìn công dân Anh đang sinh sống tại khu vực này” - tuyên bố nhấn mạnh, đồng thời khẳng định “Iran phải chịu trách nhiệm về hành động của mình”.

Cùng ngày, Anh xác nhận máy bay không người lái (UAV) tấn công một căn cứ quân sự của Anh trên đảo Cyprus ở Địa Trung Hải đầu tuần này không được phóng từ Iran.

Bộ Quốc phòng Anh không nêu rõ UAV này xuất phát từ đâu, nhưng mô tả nó là “giống Shahed”. UAV Shahed do Iran thiết kế.

Cyprus xác định UAV này xuất phát từ Lebanon,theo Phó phát ngôn viên chính phủ Cyprus - ông Yiannis Antoniou.

Mỹ nói Tây Ban Nha đã đồng ý hợp tác, Madrid bác bỏ

Ngày 4-3, Nhà Trắng nói rằng Tây Ban Nha đã đồng ý hợp tác với quân đội Mỹ sau khi Tổng thống Trump đe dọa cắt đứt thương mại, nhưng phía Tây Ban Nha phủ nhận đã đạt được thỏa thuận như vậy, theo hãng tin Reuters.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tại cuộc họp báo ngày 4-3. Ảnh: AFP

Hôm 3-3, ông Trump tuyên bố sẽ chấm dứt quan hệ thương mại với Madrid vì lập trường phản đối các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Khi được hỏi về vấn đề này, Thư ký báo chí Nhà Trắng Leavitt cho biết bà được thông báo rằng Tây Ban Nha đã nhượng bộ.

“Tôi nghĩ họ đã nghe thông điệp của tổng thống ngày hôm qua một cách rõ ràng. Theo những gì tôi được biết trong vài giờ qua, họ đã đồng ý hợp tác với quân đội Mỹ” - bà Leavitt nói.

Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares bác bỏ việc nước này đạt được thỏa thuận như vậy.

“Tôi hoàn toàn phủ nhận điều đó. Tôi nghe những phát biểu này trên đường đến đây và đã có thời gian xem xét, lắng nghe chúng một chút” - ông Albares nói với đài phát thanh Tây Ban Nha Cadena Ser.

“Lập trường của chính phủ Tây Ban Nha về cuộc chiến ở Trung Đông và việc ném bom Iran liên quan việc sử dụng các căn cứ của chúng tôi hoàn toàn không thay đổi. Vì vậy, tôi dứt khoát và chân thành phủ nhận điều đó. Tôi không biết những tuyên bố này ám chỉ điều gì hay xuất phát từ đâu” - ông Albares nhấn mạnh.