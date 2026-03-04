Ông Trump nói ‘Iran không còn hải quân và không quân’, cụ thể sao? 04/03/2026 13:53

(PLO)- Quân đội Mỹ cho biết họ đã tấn công gần 2.000 mục tiêu bên trong Iran, trong bối cảnh Tehran cố gắng gây tổn thất cho Mỹ và đồng minh bằng cách mở rộng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trên khắp khu vực.

Ngày 3-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến dịch của Mỹ chống lại Iran đã "vô hiệu hóa thành công" lực lượng không quân và hải quân nước này, theo hãng tin AFP.

“Họ không còn hải quân; nó đã bị vô hiệu hóa. Họ không còn không quân; nó đã bị vô hiệu hóa. Họ không còn khả năng trinh sát trên không; khả năng đó cũng đã bị vô hiệu hóa” - ông Trump nói trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng với Thủ tướng Đức Friedrich Merz trước.

Sau đó, vào ngày 4-3, Đô đốc Brad Cooper thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết kể từ khi tiến hành chiến dịch nhằm vào Iran vào ngày 28-2, quân đội Mỹ đã tấn công gần 2.000 mục tiêu của Tehran, nhắm vào tên lửa đạn đạo và “tất cả những thứ có thể bắn vào chúng tôi”.

“Chúng tôi đã tấn công gần 2.000 mục tiêu với hơn 2.000 đầu đạn. Chúng tôi đã làm suy yếu nghiêm trọng hệ thống phòng không của Iran và phá hủy hàng trăm tên lửa đạn đạo, bệ phóng và máy bay không người lái của Iran” - Đô đốc Cooper cho hay.

Khói bốc lên nghi ngút sau cuộc không kích của Mỹ và Israel gần tháp Azadi ở Tehran (Iran) vào ngày 3-3. Ảnh: Parspix/ABACA/ Shutterstock

“Những lực lượng này mang đến một lượng hỏa lực khổng lồ, đại diện cho sự tăng cường lực lượng lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông trong một thế hệ” - ông Cooper nói thêm, mô tả cuộc oanh tạc ngày đầu tiên còn lớn hơn cả chiến dịch “gây sốc và kinh hoàng” chống lại Iraq năm 2003.

Ngoài ra, ông Cooper nói rằng Mỹ đang đánh chìm “toàn bộ hải quân Iran” và đã phá hủy 17 tàu Iran.

“Trong nhiều thập niên, chế độ Iran đã quấy rối hoạt động vận chuyển quốc tế. Ngày nay, không còn một tàu Iran nào đang hoạt động ở Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz hay vịnh Oman” - ông Cooper nói.

Ông nói thêm rằng Mỹ đã phá hủy 17 tàu của Iran, bao gồm cả một tàu ngầm. “Hiện nay, không còn một tàu nào của Iran đang hoạt động ở Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz, hay vịnh Oman".

Ông Cooper cũng tiết lộ rằng cho đến nay Iran đã phóng hơn 500 tên lửa đạn đạo và hơn 2.000 máy bay không người lái trong các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu của Mỹ, Israel và các quốc gia Ả Rập đồng minh của Mỹ trong khu vực.

Phía Iran thề sẽ trả đũa bằng một cái giá đắt. Máy bay không người lái đã tấn công khu vực gần lãnh sự quán Mỹ ở Dubai, gây ra hỏa hoạn nhưng không có thương vong, và tấn công căn cứ quân sự Al-Udeid của Mỹ ở Qatar.

Các cuộc tấn công diễn ra một ngày sau các cuộc tấn công vào các đại sứ quán Mỹ ở Saudi Arabia và Kuwait cũng như vào một căn cứ không quân của Mỹ ở Bahrain.

"Chúng tôi đang nói với kẻ thù rằng nếu họ quyết định tấn công các trung tâm chính của chúng tôi, chúng tôi sẽ tấn công tất cả các trung tâm kinh tế trong khu vực" - Tướng Ebrahim Jabbari của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố.

Ngày 4-3, IRGC tuyên bố đã kiểm soát eo biển Hormuz và bất kỳ tàu thuyền nào tìm cách đi qua tuyến đường vận chuyển dầu khí quan trọng này đều có nguy cơ bị hư hại do tên lửa hoặc máy bay không người lái lạc hướng, theo AFP.

“Hiện tại, eo biển Hormuz đang nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Hải quân Cộng hòa Hồi giáo Iran” - hãng thông tấn Fars dẫn lời sĩ quan Hải quân Vệ binh Mohammad Akbarzadeh.

Ngọn lửa bùng cháy trên khu vực căn cứ Camp de la Paix của Pháp ở Abu Dhabi (UAE). Ảnh: COUPSURE

Lực lượng này cũng cho biết vào sáng sớm 4-3 rằng hải quân nước này đã tấn công một tàu khu trục của Mỹ bằng tên lửa ở Ấn Độ Dương.

RGC nói rằng họ đã thực hiện cuộc tấn công này như một phần của chiến dịch “Lời hứa chân thật 4” đang diễn ra.

RGC nói hải quân của họ đã phóng tên lửa Qadr-360 và Talaeiyeh vào mục tiêu mà họ mô tả là một tài sản chiến lược của Mỹ.

IRGC nói rằng tàu khu trục đang tiếp nhiên liệu từ một tàu chở dầu của Mỹ cách bờ biển phía nam Iran khoảng 650 km khi tên lửa tấn công tàu này.

Trích dẫn những gì IRGC gọi là báo cáo tình báo, vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn trên diện rộng trên boong của cả hai tàu và tạo ra những cột khói bốc lên trời.

IRGC mô tả chiến dịch này là phản ứng trước điều mà họ gọi là sự gây hấn liên tục của Mỹ và Israel đối với Iran.

Các quan chức Mỹ chưa xác nhận độc lập về vụ tấn công hoặc thiệt hại được báo cáo.