Iran tấn công miền bắc Iraq; Ông Trump thất vọng với Anh, nhắn Iran ‘quá muộn’ để đàm phán 03/03/2026 21:16

(PLO)- Tổng thống Donald Trump nói rằng Iran đang tìm cách đàm phán với Mỹ nhưng cơ hội cho các cuộc thương lượng đã trôi qua; Giao tranh tiếp diễn khắp Trung Đông; UAE nói đủ vũ khí để đối phó Iran.

Các đòn tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa liên minh Mỹ-Israel với Iran tiếp tục ác liệt trong suốt ngày 3-3, ngày thứ 4 kể từ khi Washington và Tel Aviv phát động chiến dịch quân sự ở Iran.

Ông Trump nhắn Iran: Quá muộn để đàm phán

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: WHOTE HOUSE

Ngày 3-3, Tổng thống Donald Trump nói rằng Iran đang tìm cách đàm phán với Mỹ nhưng cơ hội cho các cuộc thương lượng đã trôi qua.

“Lực lượng phòng không, Không quân, Hải quân và ban lãnh đạo của họ đã không còn. Họ muốn đàm phán. Tôi nói: ‘Quá muộn rồi!’” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Trước đó, ngày 2-3, ông Trump đã bảo vệ các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran trong một bức thư gửi Thượng nghị sĩ Cộng hòa Chuck Grassley, đồng thời cho biết hiện “không thể” xác định chiến dịch quân sự của Mỹ sẽ kéo dài bao lâu.

“Mặc dù Mỹ mong muốn hòa bình nhanh chóng và bền vững, nhưng hiện tại không thể xác định đầy đủ phạm vi và thời gian của các chiến dịch quân sự” - đài CNN dẫn bức thư của ông Trump.

Ông cũng đề cập các nỗ lực của Mỹ nhằm đạt được “một giải pháp ngoại giao” với Iran, nhưng lập luận rằng “mối đe dọa đối với Mỹ và các đồng minh, đối tác của Mỹ đã trở nên không thể chấp nhận”.

Trong diễn biến liên quan, tổng thống Mỹ bày tỏ sự không hài lòng với phản ứng của Thủ tướng Anh Keir Starmer trước các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Trả lời phỏng vấn của tờ The Sun, ông Trump nói rằng ông Starmer “đã không giúp ích” và mối quan hệ Mỹ - Anh “không còn như trước nữa”.

Giao tranh tiếp diễn

Trong ngày, Mỹ đã đóng cửa 2 đại sứ quán tại Trung Đông và thu hẹp sự hiện diện ngoại giao ở một số quốc gia khác khi các cuộc tấn công trong khu vực tiếp diễn.

Đại sứ quán Mỹ tại Saudi Arabia cảnh báo về “nguy cơ các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV sắp xảy ra” nhằm vào TP Dhahran.

Đại sứ quán Mỹ tại Muscat, thủ đô của Oman, đã ban hành cảnh báo an ninh, yêu cầu nhân viên trú ẩn tại chỗ do “các hoạt động đang diễn ra”.

Chiều 3-3, quân đội Israel báo cáo về các cuộc tấn công tên lửa của Iran ở miền trung Israel.

“Lực lượng tìm kiếm và cứu hộ, cùng với nhiều đội cứu hộ khẩn cấp, hiện đang hoạt động tại các khu vực bị ảnh hưởng ở miền trung Israel” - theo tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel.

Tối 3-3, quân đội Israel cho biết họ đã thực hiện một cuộc tấn công ở Tehran nhằm vào một chỉ huy cấp cao của Iran, theo kênh Al Jazeera. Israel không nêu chi tiết cuộc tấn công.

Quân đội Israel cũng cho biết đang tăng cường hiện diện ở miền nam Lebanon, kiểm soát thêm nhiều vị trí trên thực địa khi leo thang chiến dịch tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang Hezbollah.

Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc xác nhận một cơ sở làm giàu nhiên liệu tại Iran đã bị hư hại – đây là lần đầu tiên xác nhận thiệt hại đối với các cơ sở hạt nhân của Iran kể từ khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bắt đầu.

Cũng trong ngày 3-3, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại Khu Công nghiệp Dầu mỏ Fujairah của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sau khi mảnh vỡ rơi xuống trong quá trình đánh chặn một UAV của Iran.

Sau các vụ tấn công, UAE tuyên bố nước này có đủ đạn dược để đẩy lùi các cuộc tấn công của Iran.

“Chúng tôi có kho dự trữ chiến lược về đạn dược, bảo đảm khả năng đánh chặn liên tục và bền vững đối với mọi loại vũ khí trong thời gian dài” - Thiếu tướng Abdel Nasseer Al Humaidi, người phát ngôn Bộ Quốc phòng UAE, phát biểu tại cuộc họp báo ở Abu Dhabi.

Ông cũng cho biết UAE “bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp và hành động để chống lại bất kỳ cuộc tấn công hay hành vi xâm lược nào”.

Hàng trăm người, trong đó có trẻ em và giáo viên, đã thiệt mạng trong 4 ngày giao tranh giữa Mỹ, Israel với Iran.

. Ít nhất 787 người đã thiệt mạng do các cuộc ném bom của Mỹ và Israel trên khắp Iran, hãng thông tấn Tasnim đưa tin hôm 3-3, dẫn thông tin từ Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran.

. Lebanon ghi nhận ít nhất 52 người thiệt mạng và 154 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel.

. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Magen David Adom của Israel đưa tin về 10 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương tại Israel.

. Tại Iraq, ít nhất 4 binh sĩ thuộc Lực lượng Huy động Nhân dân đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Diyala, Iraq.

. Có 9 người thiệt mạng tại Kuwait, trong đó có 6 binh sĩ Mỹ, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), và 2 binh sĩ Kuwait.

. Bộ Quốc phòng UAE cho biết có 3 người thiệt mạng ở nước này kể từ khi giao tranh bùng phát.

Một bệnh viện ở Iran trúng không kích ngày 3-3. Ảnh: WANA

Iran tấn công miền bắc Iraq

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 3-3 cho biết đã phá hủy những mục tiêu mà họ mô tả là thù địch ở khu vực người Kurd phía bắc Iraq.

Tuyên bố của IRGC cho biết các địa điểm này thuộc về các nhóm mà IRGC cáo buộc đang lên kế hoạch xâm nhập Iran và tiến hành các hoạt động bên trong nước này.

IRGC cho biết sẽ hành động “nhanh chóng và dứt khoát” chống lại các nhóm thù địch với Iran, bất kể các nhóm đó đóng quân ở đâu.

Chính quyền vùng Kurdistan thuộc Iraq chưa bình luận về vụ việc.