Israel đánh trả Hezbollah ở Lebanon, 180 người thương vong 02/03/2026 14:25

(PLO)- Israel mở chiến dịch tấn công Hezbollah ở Lebanon gây thương vong lớn, cảnh báo sẽ còn kéo dài nhiều ngày.

Ngày 2-3, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) - Trung tướng Eyal Zamir cho biết quân đội Israel đã phát động một “chiến dịch tấn công” nhằm vào Hezbollah, nhiều khả năng sẽ kéo dài trong vài ngày tới, theo tờ The Times of Israel.

Phát biểu trong cuộc đánh giá tình hình sau các cuộc tấn công bằng rocket và UAV của Hezbollah nhằm vào Israel trong đêm, ông Zamir nói: “Chúng tôi đã bắt đầu một chiến dịch tấn công chống lại Hezbollah. Chúng tôi không chỉ còn ở thế phòng thủ; giờ đây chúng tôi chuyển sang thế tấn công”.

Theo ông Zamir, Israel cần chuẩn bị cho nhiều ngày giao tranh, với trạng thái sẵn sàng phòng thủ vững chắc và khả năng tấn công liên tục theo từng đợt.

Lãnh đạo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) họp đánh giá tình hình sau loạt rocket của Hezbollah bắn vào miền bắc Israel ngày 2-3. Ảnh: IDF

Trước đó, Israel đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah tại Beirut và miền nam Lebanon kể từ sau các cuộc tấn công bằng rocket.

Theo thống kê ban đầu của Bộ Y tế Lebanon, đòn không kích mới của Israel nhằm vào Lebanon đã khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 149 người bị thương.

Ở diễn biến liên quan, những tiếng nổ mới đã được ghi nhận tại thủ đô Tehran của Iran vào sáng 2-3. Truyền thông nhà nước Iran cho biết một loạt tên lửa gây chết người đã đánh trúng thành phố Sanandaj ở miền tây nước này.

Hãng thông tấn Tasnim cho biết các khu dân cư tại Sanandaj đã bị trúng đòn tấn công. Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, 3 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích nhằm vào Sanandaj.