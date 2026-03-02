Tuyên bố quan trọng của ông Trump về những gì đạt được và sẽ làm tiếp với Iran; Các nước vùng Vịnh có động thái 02/03/2026 05:59

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về thời điểm kết thúc chiến dịch quân sự ở Iran, tình hình ban lãnh đạo của Tehran, đồng thời kêu gọi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) hạ vũ khí.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1-3 đã trả lời phỏng vấn với loạt cơ quan báo chí khi chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel tại Iran kéo dài sang ngày thứ hai.

Ông Trump nêu lý do tấn công Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump theo dõi chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel tại Iran ngày 28-2. Ảnh: WHITE HOUSE

Trả lời phỏng vấn của đài Fox News ngày 1-3, ông Trump nói rằng 48 lãnh đạo Iran đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

“Không ai có thể tin được thành công mà chúng tôi đạt được; 48 lãnh đạo đã bị loại bỏ chỉ trong một đòn. Và mọi thứ đang tiến triển rất nhanh” - ông Trump nói.

Nói với đài NBC News qua điện thoại, Tổng thống Trump lưu ý rằng lý do ông ra lệnh tấn công là “rất đơn giản”.

“Họ không sẵn lòng ngừng nghiên cứu hạt nhân. Họ không sẵn lòng nói rằng họ sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân” - ông Trump cho hay.

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn của tờ The Atlantic, tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ “trao đổi” với các lãnh đạo Iran nhưng không nêu rõ thời điểm, đồng thời lưu ý rằng phần lớn giới lãnh đạo của Tehran đã thiệt mạng.

“Họ muốn trao đổi, và tôi đã đồng ý trao đổi, vì vậy tôi sẽ nói chuyện với họ. Lẽ ra họ nên làm điều đó sớm hơn” - ông Trump nói khi lực lượng Mỹ và Israel vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự ở Iran.

Ông Trump không cho biết ông dự định nói chuyện với ai hoặc vào thời điểm nào.

Đề cập giới lãnh đạo Iran, những người đã nhiều năm đàm phán gián đoạn với Mỹ và các chính phủ phương Tây khác, ông Trump nói: “Phần lớn những người đó đã không còn”.

“Một số người mà chúng tôi từng làm việc cùng đã không còn, bởi đó là một đòn đánh lớn” - ông Trump nói, dường như ám chỉ cuộc tấn công khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và các quan chức cấp cao khác thiệt mạng.

“Họ lẽ ra nên làm điều đó sớm hơn. Họ đã có thể đạt được một thỏa thuận. Họ nên làm sớm hơn. Họ đã quá ranh mãnh” - nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Cũng theo ông Trump, chiến dịch nhằm vào Iran có thể kéo dài 4 tuần. Ông tuyên bố rằng cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã đánh trúng hàng trăm mục tiêu và phá hủy một phần đáng kể hải quân của Iran.

“Đây vốn luôn là một quá trình kéo dài bốn tuần. Chúng tôi tính toán rằng sẽ mất khoảng bốn tuần. Từ đầu, kế hoạch đã là khoảng bốn tuần – vì dù mạnh đến đâu thì đó vẫn là một quốc gia lớn, sẽ mất bốn tuần – hoặc ít hơn” - ông Trump nói.

Chiều 1-3 (giờ Mỹ), ông Trump có bài phát biểu qua video, nói rằng các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) nếu hạ vũ khí sẽ được hưởng “quyền miễn trừ hoàn toàn”, còn những người từ chối “sẽ chắc chắn phải đối mặt cái chết”.

“Một lần nữa, tôi kêu gọi IRGC, cảnh sát quân sự Iran hãy hạ vũ khí và nhận quyền miễn trừ hoàn toàn, nếu không sẽ phải đối mặt với cái chết chắc chắn” - tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Hướng tới người dân Iran, ông Trump tiếp tục kêu gọi họ “nắm lấy thời khắc này”, đồng thời cho biết ông đã thực hiện lời hứa giúp đỡ họ.

“Tôi kêu gọi tất cả những người Iran yêu nước khao khát tự do hãy nắm lấy thời khắc này, hãy dũng cảm, mạnh mẽ, anh hùng và giành lại đất nước của mình. Mỹ ở bên các bạn. Tôi đã hứa với các bạn, và tôi đã thực hiện lời hứa đó” - ông nói thêm.

Ông Trump cũng cho rằng nhiều khả năng sẽ có thêm thương vong cho người Mỹ trong chiến dịch quân sự ở Iran, nhưng ông nói rằng chiến dịch này sẽ tiếp tục cho đến khi Mỹ đạt được các mục tiêu.

Iran chưa bình luận về phát ngôn của tổng thống Mỹ.

Làn sóng không kích mới

Cột khói bốc lên sau các cuộc không kích vào thủ đô Tehran (Iran) ngày 1-3. Ảnh: AFP

Quân đội Israel ngày 1-3 cho biết đã giáng “một đòn nặng nề” vào các trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Iran sau làn sóng tấn công mới nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Cộng hòa Hồi giáo này.

Israel tuyên bố đã “tấn công hàng chục trung tâm chỉ huy quân sự của chính quyền, bao gồm trụ sở thuộc IRGC, trụ sở tình báo, các trung tâm chỉ huy của Không quân IRGC và trụ sở an ninh nội địa”.

Phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ Israel - Chuẩn tướng Effie Defrin cho biết hơn 100 máy bay đã tham gia vào đợt tấn công này ở Tehran.

“Thông điệp của chúng tôi gửi đến người Iran rất rõ ràng: chúng tôi biết cách tiếp cận bất cứ ai – trong trụ sở, trong hầm trú ẩn và bất cứ nơi nào khác – không ai được miễn trừ.Với sự phối hợp và kết hợp cùng quân đội Mỹ, chúng tôi đã khởi đầu mạnh mẽ và đang tiếp tục mạnh mẽ” - ông Defrin nói.

Tương tự, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 1-3 ra tuyên bố: “Quân đội Mỹ là lực lượng hùng mạnh nhất thế giới, và IRGC giờ không còn trụ sở nữa”.

Trong khi đó, Iran ngày 1-3 đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào 27 căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực, ước tính 10 nước Trung Đông đã chịu ảnh hưởng do các đòn tấn công của Tehran, theo hãng thông tấn TASS.

Theo tuyên bố được truyền hình Iran trích dẫn, IRGC cho biết “sẽ không cho phép còi báo động im lặng” trên lãnh thổ Israel và tại các căn cứ của Mỹ, đồng thời sẽ “thực hiện một cuộc tấn công mạnh mẽ hơn nữa nhằm vào các cơ sở và mục tiêu của kẻ thù”.

Bộ Ngoại giao Jordan ngày 1-3 triệu tập đại biện lâm thời Đại sứ quán Iran tại Amman để làm rõ các vụ tấn công nhắm vào Jordan và các nước Ả Rập khác.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết đã đóng cửa đại sứ quán tại Tehran và rút đại sứ cùng toàn bộ nhân viên ngoại giao, sau các cuộc tấn công tên lửa trực tiếp của Iran nhằm vào lãnh thổ nước này.

Bộ Ngoại giao UAE cho biết quyết định được đưa ra để đáp trả “các cuộc tấn công tên lửa trắng trợn của Iran” nhắm vào các địa điểm dân sự, bao gồm khu dân cư, sân bay, cảng biển và các cơ sở dịch vụ.

Số người thương vong trong giao tranh

Kênh Press TV dẫn thông tin Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran rằng có 201 người đã thiệt mạng tại trong các cuộc không kích tính đến ngày 1-3.

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công nhằm vào Israel trong hai ngày qua. 9 người chết trong vụ tấn công vào một hầm trú bom tại thành phố Beit Shemesh sáng 1-3, và một người thiệt mạng ngày 28-2 sau khi tên lửa đánh trúng khu vực Tel Aviv, theo cơ quan ứng phó khẩn cấp Israel.

4 thành viên của Lực lượng Huy động Nhân dân Iraq, một nhóm bán quân sự được Iran hậu thuẫn, đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel.

3 người tại UAE đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công đáp trả của Iran, theo Bộ Quốc phòng UAE.

Tại Kuwait, 1 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Iran.

3 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Mỹ chống Iran, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo trên mạng xã hội X.