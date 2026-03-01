Tỉ lệ sinh Hàn Quốc tăng: Xu hướng dài hạn hay hiện tượng tạm thời? 01/03/2026 12:00

(PLO)- Tỉ lệ sinh ở Hàn Quốc đã tăng trong năm thứ hai liên tục, nhưng chuyên gia cảnh báo nếu không giải quyết được vấn đề gốc rễ, sự gia tăng tỉ lệ sinh hiện tại sẽ chỉ là ngắn hạn.

Tỉ lệ sinh của một quốc gia là số con trung bình mà một phụ nữ tại quốc gia đó ​​dự kiến sinh trong đời. Kể từ năm 2018, Hàn Quốc là quốc gia duy nhất trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) có tỉ lệ sinh dưới 1,0 – thấp hơn nhiều so với mức 2,1 được các nhà nhân khẩu học cho rằng là cần thiết để giúp một xã hội có thể duy trì dân số ổn định.

Nhưng tin vui đang đến với quốc gia Đông Bắc Á này.

Hàn Quốc ghi nhận 254.457 ca sinh vào năm 2025 – mức tăng hàng năm lớn nhất trong 15 năm qua. Số ca sinh này giúp tỉ lệ sinh quốc gia tăng lên 0,8 từ mức 0,75 vào năm 2021, đánh dấu lần đầu tiên tỉ lệ sinh của Hàn Quốc trở lại mức khoảng 0,8 kể từ năm 2021.

Y tá chăm sóc một em bé mới sinh ở tỉnh Gyeonggi vào tháng 12-2025. Ảnh: YONHAP

Thế nhưng, đây thực sự là bước đầu cho quá trình vực dậy tỉ lệ sinh của Hàn Quốc, hay chỉ là xu hướng tạm thời?

Mức tăng nhanh hơn dự báo

Theo số liệu của chính phủ Hàn Quốc công bố hôm 25-2, tỉ lệ sinh của Hàn Quốc đã tăng năm thứ hai liên tiếp. Tốc độ phục hồi này nhanh hơn so với dự báo trước đó.

Sự gia tăng mạnh nhất về số ca sinh mới tại Hàn Quốc được ghi nhận ở thủ đô Seoul, với tỉ lệ sinh đạt 0,63. Con số này tăng 8,9% so với mức 0,58 năm 2024, nhưng vẫn là mức thấp nhất cả nước.

Tỉ lệ kết hôn cũng đã tăng 8,1% trong năm 2025, sau mức tăng kỷ lục 14,8% vào năm 2024.

Năm 2025, số ca sinh mới tăng 6,8%, lên mức 254.457. Đây cũng là mức tăng phần trăm lớn nhất kể từ năm 2007. Trong khi đó, số ca tử vong tăng 1,3%, lên mức 363.389, dẫn đến dân số tự nhiên tại Hàn Quốc giảm trong năm thứ 6 liên tiếp.

Chính quyền của Tổng thống Lee Jae-myung dự kiến ​​xây dựng lộ trình chính sách 5 năm trong năm nay để ứng phó với những thay đổi về nhân khẩu học, trong bối cảnh lo ngại về cú sốc kinh tế do dân số già hóa gây ra.

Theo hãng tin Reuters, chính phủ Hàn Quốc dự kiến ​​mở rộng các chính sách hỗ trợ đã được triển khai trong những năm gần đây dành cho việc sinh con, đồng thời đưa ra các biện pháp thu hút lao động nước ngoài có tay nghề cao để bù đắp cho lực lượng lao động đang thu hẹp.

"Chính phủ sẽ tăng cường hơn nữa hỗ trợ cho những người trẻ tuổi trong độ tuổi 20 và đầu 30, người có thu nhập thấp và người thất nghiệp" – Ủy ban Tổng thống về Xã hội Già hóa và Chính sách Dân số Hàn Quốc cho biết vào tháng 2.

Học sinh mầm non tại Seoul (Hàn Quốc) vào năm 2023. Ảnh: YONHAP

Bà Park Hyun-jeong – quan chức của Bộ Thống kê và Dữ liệu – cũng cho biết có sự thay đổi đáng kể trong nhận thức xã hội đối với việc sinh con, khi kết quả khảo sát ghi nhận nhiều chuyển biến.

Theo một cuộc khảo sát hai năm một lần của chính phủ năm 2024, 52,5% người Hàn Quốc bày tỏ quan điểm tích cực về hôn nhân, tăng từ mức 50,1% vào năm 2022. Số con trung bình mà mọi người trong khảo sát mong muốn có được là 1,89, theo hãng thông tấn Yonhap.

"Số lượng người kết hôn đã tăng liên tục trong 21 tháng, từ tháng 4-2024 đến tháng 12-2025, khi các cặp đôi trì hoãn kết hôn do đại dịch COVID-19 đã kết hôn" – bà Park giải thích.

Xu hướng dài hạn hay là hiện tượng tạm thời?

Bộ Thống kê và Dữ liệu Hàn Quốc cho rằng sự khởi sắc về số lượng trẻ sơ sinh là do số lượng người dân kết hôn tăng lên và ngày càng có nhiều phụ nữ bước vào nhóm tuổi đầu 30 – nhóm tuổi sinh con chính tại Hàn Quốc.

Bà Shin Kyung-ah – giáo sư xã hội học tại Đại học Hallym (Hàn Quốc) – cho rằng dữ liệu cần được xem xét kỹ lưỡng hơn, do có các yếu tố như thay đổi thành phần dân số.

"Tuy nhiên, nó vẫn có ý nghĩa như một chỉ báo cho thấy những thay đổi tích cực, rằng điều này, ít nhất là gián tiếp, cũng sẽ giúp mọi người có thái độ tích cực hơn về việc sinh con" – bà Shin nói.

Nhiều người trẻ tại Hàn Quốc tán thành những chính sách hỗ trợ của chính phủ trong việc sinh con. Tuy nhiên, họ cũng cho biết sinh con không phải là lựa chọn dễ dàng, do lo ngại về chi phí sinh hoạt, văn hóa tại nơi làm việc.

“Sau khi mang thai, tôi đã nghỉ việc. Ở chỗ làm của tôi không có đủ sự hỗ trợ. Khi ai đó mang thai, cuối cùng họ đều nghỉ việc” – cô Yun So-yeon (31 tuổi), đang mang thai con đầu lòng, cho biết.

Cô Park Ha-yan (34 tuổi) – đang mang thai đứa con thứ ba – cũng cho rằng nuôi lớn một đứa trẻ là điều không dễ.

“Càng nhiều con, bạn càng nhận được nhiều hỗ trợ của chính phủ. Nhưng chi phí cũng tăng lên. Và điều này không chỉ diễn ra trong một hoặc hai năm, mà là cho đến khi chúng lớn lên. Vì vậy, chi phí chắc chắn là một gánh nặng lớn” – cô nói.

Phụ nữ ở độ tuổi đầu 30 là nhóm tuổi sinh con chính ở Hàn Quốc. Video: CNN

Một số chuyên gia cũng cho rằng không nên vui mừng quá sớm về tỉ lệ sinh tại Hàn Quốc, vì đây có thể là sự tăng tỉ lệ sinh đột biến tạm thời.

“Bây giờ chúng ta thấy một số sự phục hồi nhưng mức độ của chúng ta chưa bao giờ phục hồi [như trước giai đoạn COVID-19]. Chúng ta vẫn có tỉ lệ sinh thấp nhất trong số các nền kinh tế phát triển” – bà Sojung Lim, Giáo sư Nghiên cứu Hàn Quốc tại Đại học SUNY (Mỹ), cho biết.

Bà Lim cũng cho rằng nếu các vấn đề thuộc về tư duy truyền thống đối với hôn nhân và phụ nữ không được giải quyết, sự gia tăng tỉ lệ sinh hiện tại sẽ chỉ là “ngắn hạn”. Bà cảnh báo rằng trong vài năm nữa, sự bùng nổ của các cuộc hôn nhân hậu COVID-19 sẽ qua đi, nhóm phụ nữ hiện đang ở độ tuổi 30 sẽ già đi và tỉ lệ sinh có thể giảm trở lại.