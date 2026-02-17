Tổng thống Hàn Quốc chúc mừng năm mới Bính Ngọ, cam kết thúc đẩy đoàn kết quốc gia 17/02/2026 06:13

(PLO)- Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung gửi lời chúc mừng năm mới đến người dân, cam kết trở thành "tổng thống của mọi người".

Nhân ngày mồng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ (tức ngày 17-2), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung gửi lời chúc mừng năm mới đến người dân, cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực phục vụ người dân tốt hơn và thúc đẩy sự đoàn kết quốc gia, theo hãng thông tấn Yonhap.

“Trong buổi sáng đầu năm mới Bính Ngọ, tôi tái khẳng định cam kết của mình với tư cách là một ‘tổng thống của tất cả mọi người’, người bao dung và phụng sự mọi công dân” - ông Lee phát biểu trong thông điệp video. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc mặc trang phục hanbok truyền thống và xuất hiện cùng Đệ nhất phu nhân Kim Hea-kyung.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Đệ nhất phu nhân Kim Hea-kyung chụp ảnh lưu niệm sau khi ông Lee đọc thông điệp chúc mừng năm mới Bính Ngọ. Ảnh: YONHAP

Ông Lee bày tỏ sự cảm kích đối với người dân Hàn Quốc vì đã cùng nhau vượt qua khủng hoảng trong năm qua.

“Nhờ nỗ lực chung sức của người dân suốt một năm qua, chúng ta đang chứng kiến sự trở lại trạng thái bình thường ở mọi mặt của đời sống xã hội nhanh hơn dự kiến” - theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc.

“Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới toàn thể nhân dân – những người đã bảo vệ đất nước này, dù trên đường phố, tại nhà hay nơi làm việc” - ông Lee nói thêm.

Tổng thống Lee tái khẳng định cam kết xây dựng đất nước theo mong muốn của người dân, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi người đều chung hy vọng tạo dựng một môi trường tốt đẹp hơn cho con em mình.

“Trong năm qua, chúng ta đã động viên nhau và vượt qua thử thách. Tôi hy vọng rằng trong năm nay, xã hội của chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên trên nền tảng của tinh thần đoàn kết nhân ái và niềm tin” - theo ông Lee.

Ông Lee nhậm chức vào tháng 6-2025, sau nhiều tháng biến động chính trị bắt nguồn từ nỗ lực áp đặt thiết quân luật bất thành của người tiền nhiệm Yoon Suk-yeol vào tháng 12-2024.