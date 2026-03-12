Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng kiểm tra công tác bầu cử tại Thủ Đức 12/03/2026 13:50

(PLO)- Sáng ngày 12-3, ông Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Thủ Đức và phường Linh Xuân.

Đoàn kiểm tra của Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - Đơn vị số 11 do ông Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc về công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Thủ Đức và phường Linh Xuân.

Tại đây, đoàn làm công tác đã làm việc, đốc thúc tiến độ triển khai và lắng nghe khó khăn tại các địa phương. Đồng thời, đoàn công tác cũng nắm bắt tiến độ triển khai, rà soát cơ sở vật chất tại cơ sở trước thềm bầu cử.

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng kiểm tra công tác bầu cử tại Thủ Đức. Ảnh: QUỐC HUY

Đoàn công tác đã trực tiếp xuống địa bàn phường Thủ Đức, tiến hành kiểm tra thực tế tại Khu vực bỏ phiếu số 2 và 3 (thuộc đơn vị bầu cử số 1) đặt tại trụ sở Trường Đại học Ngân hàng. Điểm kiểm tra tiếp theo là các khu vực bỏ phiếu thuộc địa bàn phường Linh Xuân.

Báo cáo đoàn công tác, đại diện UBND phường Thủ Đức cho biết địa phương đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị tại 39 khu vực bỏ phiếu, sẵn sàng phục vụ cho hơn 87.000 cử tri trên địa bàn. Đặc biệt, trong kỳ bầu cử này phường Thủ Đức đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiêu biểu là triển khai “bản đồ số bầu cử” trên nền tảng Google Map. Từ đó, giúp cử tri tra cứu điểm bỏ phiếu và thông tin ứng cử viên một cách trực quan, tiện lợi.

Song song, phường Thủ Đức cũng tích hợp cùng các hình thức tuyên truyền đa dạng như mạng xã hội và video ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI),.. từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút hơn nửa triệu lượt quan tâm, tiếp cận thông tin.

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng kiểm tra công tác bầu cử. Ảnh: QUỐC HUY

Đại diện lãnh đạo phường Thủ Đức cũng thẳng thắn nêu lên một số khó khăn khách quan trong quá trình triển khai thực tế. Qua đó, địa phương kiến nghị Ủy ban bầu cử TP và các cơ quan cấp trên tiếp tục quan tâm, sớm có phương án hỗ trợ bổ sung các điều kiện về cơ sở vật chất, vật tư, phiếu bầu nhằm đáp ứng đủ cho quy mô cử tri.

Đồng thời, phường đề xuất cấp trên có giải pháp đồng bộ hệ thống thông tin phục vụ công tác báo cáo, cũng như tiếp tục bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho các Tổ bầu cử nhằm đảm bảo mọi quy trình diễn ra chặt chẽ, thông suốt và đúng pháp luật.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM - Trưởng ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI Đơn vị số 11 (Trưởng đoàn kiểm tra) đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương trong việc triển khai công tác bầu cử.

Phường Thủ Đức đã chuẩn bị 39 khu vực bỏ phiếu, sẵn sàng phục vụ cho hơn 87.000 cử tri trên địa bàn. Ảnh: QUỐC HUY

Đồng thời, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM nhấn mạnh từ nay đến ngày bầu cử, các phường cần tiếp tục bám sát tình hình biến động cử tri để cập nhật danh sách kịp thời và chính xác nhất. Đặc biệt, cần chú trọng rà soát kỹ lưỡng cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu, lên phương án dự phòng chi tiết cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm và y tế; tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

Bên cạnh đó cần lưu ý các địa phương cần quán triệt sâu sắc quy định của pháp luật về bầu cử đến từng cán bộ, đảng viên và người dân, không để xảy ra sai sót, dù là nhỏ nhất, nhất là trong bối cảnh môi trường mạng xã hội phát triển mạnh mẽ.

Việc quản lý và sử dụng kinh phí bầu cử cũng cần được thực hiện minh bạch, chặt chẽ, đúng quy định, phân bổ hợp lý cho các hoạt động thiết yếu.