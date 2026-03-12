Chiếc dây chuyền vàng bị rơi và câu chuyện đẹp trên chuyến tàu về Huế 12/03/2026 09:55

(PLO)- Chuyến tàu trở về Huế của một nữ hành khách suýt trở thành kỷ niệm buồn khi bà đánh rơi sợi dây chuyền vàng gắn với nhiều ký ức. Tuy nhiên, nhờ sự trung thực của tiếp viên đường sắt, kỷ vật đã được trao trả nguyên vẹn.

Sau nhiều năm xa Huế, bà Nguyễn Thị Thêm, ngụ phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa), vừa có dịp cùng bạn bè trở lại Cố đô Huế trên chuyến tàu TN4. Chuyến đi không chỉ là hành trình trở về miền ký ức tuổi thơ mà còn là dịp để bà mang theo một kỷ vật đặc biệt là sợi dây chuyền vàng đã gắn bó với bà nhiều năm.

Thế nhưng, giữa hành trình ấy, bà Thêm bàng hoàng phát hiện sợi dây chuyền đã bị rơi lúc nào không hay. Với bà, đó không chỉ là món trang sức có giá trị mà còn là kỷ vật chứa đựng nhiều kỷ niệm.

Bà Nguyễn Thị Thêm (ngồi giữa bên trái) nhận lại kỷ vật bị đánh rơi. Ảnh: H.NHUNG

Thật may mắn, trong lúc dọn dẹp khu vực chung trên tàu, chị Nguyễn Thị Bích Thảo, tiếp viên đường sắt Hà Nội, bất ngờ phát hiện một sợi dây chuyền vàng lấp lánh bị đánh rơi. Nhận thấy đây là tài sản có giá trị, chị Thảo lập tức báo cáo với Trưởng tàu Nguyễn Công Thiên để tìm cách trả lại cho hành khách.

Ngay sau đó, tổ tàu triển khai quy trình xác minh tài sản và phát thông báo trên loa để tìm người đánh rơi dây chuyền trước khi tàu đến ga.

Khi nghe thông báo, bà Thêm như trút được gánh nặng. Sự lo lắng nhanh chóng nhường chỗ cho niềm xúc động khi bà được tận tay nhận lại sợi dây chuyền còn nguyên vẹn từ chị Thảo.

Chị Nguyễn Thị Bích Thảo đeo dây chuyền vàng cho bà Thêm. Ảnh: H.NHUNG

Cảm kích trước hành động đẹp ấy, sau chuyến đi bà Thêm đã viết thư gửi lãnh đạo ngành đường sắt để bày tỏ lòng biết ơn. Trong thư, bà chia sẻ: “Những người như chị Thảo đã mang lại nụ cười và sự ấm áp cho hành khách, giúp chúng tôi thêm niềm tin khi đi tàu".

Bà cũng mong muốn những tấm gương như chị Thảo và tổ tàu TN4 được biểu dương để lan tỏa những câu chuyện tử tế, ấm áp trong cuộc sống.