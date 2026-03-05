Bữa cơm đầu tiên ấm áp của tân binh 05/03/2026 17:34

(PLO)- Với sự chuẩn bị chu đáo, bước đầu đã mang lại niềm phấn khởi cho các chiến sĩ mới trong ngày đầu bước chân vào quân ngũ.

Ngày 5-3, hàng nghìn thanh niên ưu tú tỉnh Quảng Trị chính thức lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ CAND năm 2026.

Lãnh đạo đơn vị trực tiếp chào đón các chiến sĩ mới về đơn vị.

Ngay sau lễ bàn giao, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã điều động phương tiện vận chuyển 205 chiến sĩ mới từ năm khu vực phòng thủ về tập trung tại Tiểu Đoàn Huấn luyện Cơ động 1 tại xã Bắc Trạch.

Các chiến sĩ mới được quan tâm, chăm sóc chu đáo.

Nhiều tân binh lần đầu tiên xa nhà nhưng với động lực và ước mơ, các chiến sĩ mới phấn khởi, tự tin để trở thành người chiến sĩ tiếp nối các thế hệ cha anh bảo vệ tổ quốc.

Công tác tiếp đón, chăm sóc chiến sĩ mới được đơn vị đặc biệt quan tâm.

Và trong ngày đầu tiên, các chiến sĩ mới được cán bộ đơn vị và cơ quan chuyên môn ân cần tiếp đón, hoàn chỉnh các thủ tục tiếp nhận cũng như khám phúc khảo sức khỏe, biên chế quân số về các cấp đại đội, trung đội…

Trong bữa cơm đầu tiên của người lính, hầu hết chiến sĩ mới ăn hết định lượng cho một quân nhân là ba bát cơm.

Khẩu phần ăn cho chiến sĩ mới trong môi trường quân ngũ.

Vừa dùng xong bữa cơm, Binh nhì Hồ Quốc Khánh phấn khởi chia sẻ mình ăn được ba bát cơm cùng thức ăn trong bữa và rất hợp khẩu vị.

“Ở nhà em chỉ ăn được hai bát cơm mà vào đây ăn được ba bát luôn. Cơm và thức ăn rất ngon, hợp khẩu vị”, chiến sĩ mới cười nói.

Chiến sĩ mới dùng bữa cơm với đầy đủ chất dinh dưỡng.

Trung tá Hồ Manh, Chính Trị viên, Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động 1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, thực hiện mệnh lệnh của Ban chỉ huy, Đảng ủy Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động 1 đã quán triệt, tổ chức thực hiện chỉ đạo về công tác đảm bảo vật chất, doanh trại… sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới theo quy định.

Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, công tác đầu tư chuẩn bị chu đáo, nhiệt tình của cán bộ chiến sĩ; trong thời gian tới, tân binh sẽ có sự khởi đầu tốt đẹp để rèn luyện, học tập, đảm bảo chất lượng, sớm tham gia giữ gìn biên cương tổ quốc.