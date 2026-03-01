Người dân ở Tây Ninh giao nộp rồng đất quý hiếm thuộc Sách đỏ 01/03/2026 15:08

(PLO)- Phát hiện rồng đất quý hiếm trong vườn nhà, một thanh niên ở Tây Ninh đã chủ động giao nộp cho chính quyền theo quy định.

Trưa 1-3, Công an xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh, cho biết đã hoàn tất thủ tục bàn giao một con rồng đất quý hiếm cho cơ quan chức năng cấp tỉnh, sau khi người dân tự nguyện giao nộp.

Anh HTT đã giao nộp rồng đất cho lực lượng chức năng. Ảnh: CA

Trước đó, anh HHT (29 tuổi, ngụ ấp 5, xã Long Cang) trong lúc ra vườn gần nhà thì phát hiện một con kỳ tôm, còn gọi là rồng đất (tên khoa học Physignathus cocincinus), đang bò trên mặt đất.

Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam, thuộc nhóm cần được bảo vệ, anh T đã chủ động bắt giữ và mang đến trụ sở UBND xã giao nộp theo đúng quy định.

Con rồng đất quý hiếm thuộc Sách đỏ được anh HHT bắt được. Ảnh: CA

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Long Cang phối hợp bộ phận chuyên môn kiểm tra tình trạng con rồng đất. Kết quả xác định con rồng đất còn khỏe mạnh, không có thương tích.

Qua xác minh ban đầu, số lượng loài này ngoài tự nhiên hiện không nhiều, có nguy cơ suy giảm do săn bắt trái phép.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, lực lượng chức năng đã bàn giao con rồng đất cho cơ quan cấp tỉnh để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. UBND xã Long Cang ghi nhận và biểu dương tinh thần tự giác, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần bảo vệ động vật hoang dã của anh T.