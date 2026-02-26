TP.HCM: Trên 90% công nhân trở lại làm việc sau Tết 26/02/2026 13:01

(PLO)- Trên 90% công nhân đã trở lại làm việc sau Tết Bính Ngọ 2026 tại TP.HCM, dự báo đến đầu tháng 3, 100% người lao động sẽ quay trở lại làm việc sau Tết.

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM vừa có báo cáo về tình hình quan hệ lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo đó, trong những ngày đầu năm, tình hình công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn TP.HCM cơ bản ổn định. Trong tháng 2-2026, chưa ghi nhận trường hợp doanh nghiệp xảy ra tranh chấp lao động hoặc ngừng việc tập thể.

Qua nắm tình hình tại 9 Tổ công tác quản lý địa bàn và các công đoàn cơ sở, tỷ lệ công nhân quay trở lại làm việc sau Tết đạt trên 90%, bảo đảm đúng tiến độ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Dự kiến đến đầu tháng 3-2026, công nhân quay lại làm việc 100%.

Hơn 90% công nhân TP.HCM đã quay lại làm việc theo lịch sản xuất của doanh nghiệp. Ảnh: HẢI NHI

Đáng chú ý, hơn 70% doanh nghiệp có lì xì cho công nhân ngay trong ngày đầu trở lại làm việc, với mức cao nhất 1 triệu đồng và thấp nhất 50.000 đồng.

Theo LĐLĐ TP.HCM, liên quan đến các doanh nghiệp còn nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, LĐLĐ TP.HCM đã có văn bản yêu cầu các đơn vị tăng cường theo dõi tình hình, kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Ngoài ra, LĐLĐ TP.HCM yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động giám sát, không để doanh nghiệp xảy ra tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… làm phát sinh tranh chấp lao động, đình công hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh đó, từ nay đến hết ngày 3-3 (tức ngày 15 tháng Giêng âm lịch), LĐLĐ TP.HCM sẽ tập trung theo dõi sát tình hình quan hệ lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và việc chấp hành pháp luật lao động tại các doanh nghiệp; bảo đảm người lao động được chi trả đầy đủ tiền lương tháng 2 và tháng 3-2026, cũng như khoản tiền thưởng còn lại sau Tết (nếu có), đặc biệt tại những doanh nghiệp có quan hệ lao động chưa ổn định.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn tiếp tục tổng hợp, báo cáo tình hình công nhân trở lại làm việc trong giai đoạn từ ngày 24-2 đến hết ngày 3-3 (từ mùng 8 đến hết ngày 15 tháng Giêng âm lịch).

Ngoài ra, LĐLĐ TP.HCM sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung nguồn lao động, nhất là các đơn vị có đơn hàng sản xuất đầu năm. Đồng thời, tăng cường kết nối, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, người lao động khi có nhu cầu.