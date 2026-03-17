Nhiều sao Việt dự kiến góp mặt tại Lễ hội Thanh niên TP.HCM 2026 17/03/2026 15:47

(PLO)- Lễ hội Thanh niên TP.HCM 2026 dự kiến có ST Sơn Thạch, Đông Nhi, Phương Thanh góp mặt, hứa hẹn mang đến không khí sôi động cùng nhiều hoạt động văn hóa, giải trí hấp dẫn.

Ngày 17-3, Thành đoàn TP.HCM thông tin về việc tổ chức Lễ hội Thanh niên TP.HCM (Youth Fest) lần thứ 6, gắn với chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2026) và trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2026.

Theo đó, điểm nhấn của lễ hội năm nay là không gian “Công nghệ - Sáng tạo”, nơi giới thiệu nhiều sản phẩm, mô hình của thanh niên, startup và các nhóm nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, Internet vạn vật (IoT), chuyển đổi số, công nghệ xanh và kinh tế tuần hoàn.

Quang cảnh buổi hội nghị. Ảnh: HẢI NHI

Lễ hội mang thông điệp “Kỷ nguyên mới - Tiên phong - Hội nhập - Phát triển toàn diện”, được tổ chức với nhiều không gian như “Ngọn đuốc hòa bình”, “Văn học - Nghệ thuật”, “Văn hóa ẩm thực”, “Sống xanh”, “Thanh niên khởi nghiệp”, “Hội nhập quốc tế”, tạo môi trường giao lưu và lan tỏa giá trị tích cực.

Diễn ra từ ngày 20 đến 22-3 tại Công viên Phan Đình Phùng (đường Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa), sự kiện dự kiến thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, người dân và thanh niên quốc tế tham gia. Các cơ sở Đoàn trực thuộc cũng đồng loạt tổ chức hoạt động hưởng ứng.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều chương trình trọng tâm được tổ chức như: khai mạc lúc 18 giờ ngày 20-3; chương trình nghệ thuật Youth Concert cùng ngày; hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2026 vào tối 21-3; lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn và bế mạc vào ngày 22-3.

Bên cạnh đó, lễ hội còn có các hoạt động như tọa đàm “Thanh niên với trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, ngày hội “Công nghệ sáng tạo”, chương trình đồng diễn, đêm hội “Tóc xanh vạt áo”, lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và liên hoan “Tiếng kèn Đội ta” TP.HCM năm học 2025-2026.

Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM Lê Tuấn Anh cho biết lễ hội hướng đến việc trang bị kiến thức về khoa học - công nghệ, khởi nghiệp, chuyển đổi số. Đồng thời, giới thiệu các giá trị văn hóa, lịch sử, thành tựu phát triển của TP.HCM và tăng cường kết nối quốc tế cho thanh niên.

Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM Lê Tuấn Anh. Ảnh: HẢI NHI

Dịp này, Giải thưởng Hồ Hảo Hớn lần thứ 24 năm 2026 sẽ được trao cho 9 sáng kiến, mô hình, giải pháp tiêu biểu của 10 tập thể có đóng góp tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP.HCM.

Lễ hội năm nay cũng có sự tham gia của nhiều văn nghệ sĩ như ST Sơn Thạch, Đông Nhi, Phương Thanh cùng các hoa hậu và Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM.