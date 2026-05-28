Tọa đàm 'Góp ý sửa đổi Luật An toàn thực phẩm: Chặn thực phẩm bẩn từ gốc' 28/05/2026 16:19

(PLO)- Tọa đàm nhằm góp thêm tiếng nói thực tiễn cho quá trình sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, hướng đến xây dựng một hành lang pháp lý hiệu quả hơn, khả thi hơn và theo kịp những biến chuyển của đời sống kinh tế - xã hội.

Ngày mai (29-5), Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức tọa đàm với chủ đề “Góp ý sửa đổi Luật An toàn thực phẩm: Chặn thực phẩm bẩn từ gốc”.

Chương trình do ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, chủ trì. Tọa đàm có sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý nhà nước, đại biểu Quốc hội, chuyên gia pháp lý, giới khoa học, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp sản xuất - phân phối thực phẩm cùng các đơn vị trực tiếp tham gia chuỗi cung ứng từ sản xuất, chăn nuôi, chế biến đến lưu thông.

Trong bối cảnh vấn đề an toàn thực phẩm tiếp tục là mối quan tâm lớn của xã hội, khi các vụ việc liên quan đến thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả, thực phẩm kém chất lượng, vi phạm quy trình sản xuất - kinh doanh vẫn diễn biến phức tạp, Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức tọa đàm “Góp ý sửa đổi Luật An toàn thực phẩm: Chặn thực phẩm bẩn từ gốc” nhằm tạo diễn đàn trao đổi, phản biện và hiến kế chính sách cho quá trình sửa đổi Luật An toàn thực phẩm.

Thực tế hiện nay cho thấy, cùng với sự phát triển nhanh của thị trường và các phương thức kinh doanh mới, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đang đứng trước nhiều thách thức. Không chỉ là nguy cơ từ thực phẩm bẩn, thực phẩm giả hay việc sử dụng nguyên liệu, phụ gia không bảo đảm quy định, hệ thống quản lý cũng đối mặt với những yêu cầu mới về truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chuỗi cung ứng, thương mại điện tử, thực phẩm kinh doanh trên nền tảng số và năng lực hậu kiểm.

Đặc biệt, dù Luật An toàn thực phẩm đã góp phần tạo nền tảng pháp lý quan trọng trong nhiều năm qua, song thực tiễn triển khai cũng cho thấy không ít khoảng trống cần tiếp tục hoàn thiện như: Phân công trách nhiệm quản lý còn có điểm giao thoa; cơ chế phối hợp giữa các khâu trong chuỗi cung ứng chưa thật sự đồng bộ; việc quản lý theo mức độ rủi ro, ứng dụng công nghệ và truy xuất nguồn gốc chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn.

Từ yêu cầu đó, tọa đàm được tổ chức với mong muốn góp thêm tiếng nói thực tiễn cho quá trình sửa đổi luật, hướng đến xây dựng một hành lang pháp lý hiệu quả hơn, khả thi hơn và theo kịp những biến chuyển của đời sống kinh tế - xã hội.

Tại phiên thảo luận, các nội dung trọng tâm được thảo luận tập trung vào nhiều vấn đề đang đặt ra cấp thiết trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, gồm: Kiểm soát thực phẩm theo chuỗi từ vùng nguyên liệu đến bàn ăn; cơ chế quản lý thống nhất, hạn chế chồng chéo; nâng cao hiệu quả truy xuất nguồn gốc; hoàn thiện cơ chế hậu kiểm; kiểm soát thực phẩm kinh doanh trên môi trường số; tăng cường chế tài đối với các hành vi vi phạm; đồng thời xây dựng các cơ chế khuyến khích và bảo vệ doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh thực phẩm nghiêm túc, minh bạch.

Điểm nhấn quan trọng của tọa đàm là định hướng chuyển mạnh từ tư duy xử lý vi phạm sang tư duy phòng ngừa rủi ro, kiểm soát sớm và kiểm soát từ gốc – từ sản xuất, chăn nuôi, chế biến đến lưu thông, thay vì chỉ tập trung xử lý ở khâu cuối cùng khi sản phẩm đã hiện diện trên thị trường.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức kỳ vọng những góp ý, kiến nghị và hiến kế từ thực tiễn sẽ được lan tỏa rộng hơn, góp phần hỗ trợ các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, hướng đến mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao niềm tin của người tiêu dùng và xây dựng một môi trường thực phẩm an toàn, minh bạch, phát triển bền vững.