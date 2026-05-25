Rộn vang 'Sắc màu tuổi thơ' cùng hơn 1.300 học sinh TP.HCM 25/05/2026 20:50

(PLO)- Chương trình “Sắc màu tuổi thơ" lần 2 mang đến không khí vui tươi, sôi động cho hơn 1.300 học sinh trường tiểu học Nguyễn Công, TP.HCM, đồng thời trao học bổng tiếp sức các em có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 25-5, Công đoàn và Chi đoàn Báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng UBND phường Phú Định, Công ty Luật Kim Ngọc và Nestlé Milo tổ chức chương trình “Sắc màu tuổi thơ lần 2” dành cho hơn 1.300 học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ (phường Phú Định, TP.HCM), nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1-6.

Những tiết mục xiếc, ảo thuật đặc sắc mang đến không khí sôi động, vui tươi cho các em thiếu nhi tham gia chương trình. Ảnh: TRẦN MINH

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thanh Trang, Chủ tịch Công đoàn Báo Pháp Luật TP.HCM cho biết nhiều năm qua, bên cạnh hoạt động chuyên môn, Báo Pháp Luật TP.HCM luôn chú trọng thực hiện các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn đến cộng đồng, đặc biệt là chăm lo cho thiếu nhi và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Thanh Trang, Chủ tịch Công đoàn Báo Pháp Luật TP.HCM trao quà và học bổng cho học sinh. Ảnh: TRẦN MINH

Theo bà Trang, chương trình “Sắc màu tuổi thơ” không chỉ mang đến cho các em một sân chơi vui tươi, bổ ích nhân dịp hè mà còn là dịp để các đơn vị chung tay tiếp thêm động lực, niềm tin cho các em trên hành trình học tập và trưởng thành.

Video: “Sắc màu tuổi thơ” mang niềm vui đến hơn 1.300 học sinh TP.HCM.

Ông Nguyễn Minh Trí, Phó chủ tịch UBND phường Phú Định, TP.HCM, gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đồng hành đã quan tâm, tổ chức chương trình ý nghĩa cho các em học sinh trên địa bàn.

Ông Nguyễn Minh Trí, Phó chủ tịch UBND phường Phú Định, TP.HCM.

“Chương trình không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các em thiếu nhi trước thềm ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 mà còn thể hiện sự quan tâm của các cơ quan, doanh nghiệp đối với công tác chăm lo thế hệ trẻ. Đây là nguồn động viên rất thiết thực để các em cố gắng học tập, rèn luyện tốt hơn”, ông Trí chia sẻ.

Nestlé Milo trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa đến các em học sinh tại chương trình “Sắc màu tuổi thơ" lần 2. Ảnh: TRẦN MINH

Tại chương trình, các em học sinh được thưởng thức nhiều tiết mục xiếc, ảo thuật đặc sắc, hấp dẫn. Không khí càng thêm sôi động khi các em trực tiếp tham gia các trò chơi vui nhộn trên sân khấu, giao lưu cùng các nghệ sĩ xiếc và trải nghiệm thử biểu diễn các tiết mục đơn giản.

Tiếng cười rộn ràng khắp sân trường khi các em học sinh hào hứng thưởng thức những tiết mục xiếc, ảo thuật đặc sắc.

Bên cạnh các hoạt động vui chơi, ban tổ chức còn trao 50 suất học bổng cùng 50 phần quà cho 50 học sinh học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn như một lời động viên, tiếp thêm nghị lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng kèm quà tặng từ các đơn vị tài trợ.

Cô Phùng Lê Diệu Hạnh, Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Công Trứ, trao học bổng cho các em học sinh.