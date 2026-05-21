Đại hội Hội Chữ thập đỏ TP.HCM sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 21/05/2026 17:10

(PLO)- Đại hội diễn ra cuối tháng 5, tập trung đề ra định hướng phát triển hoạt động nhân đạo chuyên nghiệp, hiện đại, lan tỏa giá trị nhân ái trong nhiệm kỳ mới.

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 21-5, ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã thông tin về công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo ông Nhựt, năm nay, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chọn TP.HCM là đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp thành phố của cả nước. Đại hội được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, kết nối với 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Đại hội có quy mô 370 đại biểu, trong đó có 257 đại biểu chính thức và 113 đại biểu khách mời.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: HẢI NHI

Đại hội xác định chủ đề là “Phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình; xây dựng Hội Chữ thập đỏ TP.HCM vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, vì cộng đồng an toàn, nhân ái và phát triển bền vững”, với thông điệp hành động là “Nhân ái - Chuyên nghiệp - Hiện đại - Lan tỏa”.

Đây là nhiệm kỳ đầu tiên sau khi hợp nhất tổ chức Hội tại TP.HCM (bao gồm khu vực TP.HCM cũ, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu).

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội đã triển khai toàn diện 7 lĩnh vực hoạt động, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo.

Tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn nhiệm kỳ đạt hơn 2.708 tỉ đồng, tăng gần 20% so với nhiệm kỳ trước. Riêng công tác xã hội nhân đạo đạt 1.833 tỉ đồng, trợ giúp hàng triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Một số kết quả tiêu biểu gồm: Trao tặng 616.103 suất quà Tết với tổng trị giá 320 tỉ đồng; trợ giúp hơn 1,2 triệu lượt người trong “Tháng Nhân đạo”; xây dựng 310 căn nhà Chữ thập đỏ; tổ chức 251 phiên chợ nhân đạo, chợ 0 đồng, siêu thị 0 đồng.

Cùng với đó, Hội đã tiếp nhận hơn 1 triệu đơn vị máu; vận động 979 người đăng ký hiến mô, hiến tạng; tổ chức sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng cho hơn 260.784 người.

Theo ông Nhựt, dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ là việc thành lập Hội Chữ thập đỏ TP.HCM sau hợp nhất, tạo nền tảng quan trọng để tổ chức Hội bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn, nguồn lực mạnh hơn và phương thức hoạt động hiện đại hơn.

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nhựt cho hay Hội Chữ thập đỏ TP.HCM xác định phương châm hành động là “Chuyên nghiệp - Kịp thời - Minh bạch - Bền vững - Ứng dụng công nghệ”.

Trên cơ sở đó, Hội tập trung mở rộng trợ giúp nhân đạo bền vững; nâng cao chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu; phát triển hiến máu, hiến mô, hiến tạng; tăng năng lực ứng phó thảm họa.

Đồng thời, Hội đẩy mạnh chuyển đổi số; kiện toàn tổ chức; phát triển nguồn lực và mở rộng hợp tác quốc tế.

Được biết, đại hội diễn ra vào chiều 28-5 và sáng 29-5 -2026.