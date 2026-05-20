Người đàn ông bắt gặp con chim lạ khi ra vườn tưới rau 20/05/2026 10:12

(PLO)- Khi ra vườn tưới rau, người đàn ông ở Đắk Lắk bắt gặp con chim lạ nằm dưới đất nên đem giao nộp cho công an.

Ngày 20-5, thông tin từ Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa phối hợp, bàn giao một con chim diều hoa Miến Điện cho Trung tâm bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk chăm sóc.

Con chim diều hoa Miến Điện đã được bàn giao cho lực lượng kiểm lâm chăm sóc. Ảnh: C.A

Theo thông tin ban đầu, ngày 14-5, ông Nguyễn Ngọc Sinh (46 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột), ra vườn tưới rau thì phát hiện một con chim lớn nằm dưới đất.

Nghi ngờ đây là động vật hoang dã, ông Sinh đã chủ động mang chim nhốt lại và đến cơ quan chức năng để trình báo, giao nộp.

UBND phường Buôn Ma Thuột, Công an phường và Hạt Kiểm lâm địa bàn đã tiến hành lập biên bản tiếp nhận con chim lạ và phối hợp xác minh.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, con chim lạ liên quan là Diều hoa Miến Điện, giống đực, nặng 0,4 kg. Đây là loài động vật rừng thuộc nhóm IIB, thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt.