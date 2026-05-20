Trà xanh hay cà phê: Loại nào tốt hơn cho sức khỏe vào buổi sáng? 20/05/2026 07:27

(PLO)- Cà phê giúp tăng năng lượng tức thì, còn trà xanh lại hỗ trợ thư giãn và chống oxy hóa, bạn nên chọn loại nào vào buổi sáng?

Theo EatingWell, một tách cà phê đậm đà giúp nhiều người tỉnh táo để bắt đầu ngày mới, trong khi trà xanh lại mang đến cảm giác thư giãn và nhẹ nhàng hơn. Nhưng xét về sức khỏe, đâu mới là lựa chọn tốt hơn?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cả trà xanh và cà phê đều mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể, chỉ khác nhau ở cách tác động.

Trà xanh giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là catechin và EGCG, giúp giảm viêm, hỗ trợ tim mạch và tăng cường thư giãn nhờ chứa L-theanine, hợp chất giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Với hàm lượng caffeine thấp hơn, trà xanh phù hợp cho những người nhạy cảm với caffeine hoặc muốn tỉnh táo nhẹ nhàng.

Trong khi đó, cà phê nổi bật với khả năng tăng sự tỉnh táo, tập trung và cải thiện hiệu suất làm việc nhờ hàm lượng caffeine cao hơn. Một số nghiên cứu cũng cho thấy uống cà phê điều độ có thể hỗ trợ giảm nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 và kích thích tiêu hóa.

Các chuyên gia cho rằng việc lựa chọn trà xanh hay cà phê phụ thuộc vào nhu cầu và thể trạng mỗi người. Nếu cần nguồn năng lượng mạnh mẽ vào buổi sáng hoặc trước khi tập luyện, cà phê có thể là lựa chọn phù hợp. Ngược lại, trà xanh thích hợp với những ai muốn duy trì sự tỉnh táo ổn định mà không gây bồn chồn.

Dù chọn loại nào, bạn cũng nên hạn chế thêm quá nhiều đường, kem béo hoặc siro để tránh làm giảm lợi ích sức khỏe của thức uống.