Bắt giữ thiếu niên 16 tuổi đánh cụ bà cướp tài sản sau 4 giờ gây án 19/05/2026 18:00

(PLO)- Một cụ bà ở Tây Ninh bị tấn công tại nhà, cướp tài sản. Chỉ sau 4 giờ truy xét, công an đã nhanh chóng bắt giữ thiếu niên 16 tuổi gây án.

Ngày 19-5, UBND xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh tổ chức tuyên dương, khen thưởng đột xuất 1 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ thiếu niên 16 tuổi tấn công cụ bà 62 tuổi cướp tài sản xảy ra trên địa bàn xã.

Lãnh đạo xã Mỹ Lộc tuyên dương, khen thưởng đột xuất 1 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ án. Ảnh: THÀNH PHÁT

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 18-5, Công an xã Mỹ Lộc tiếp nhận tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra tại ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc.

Nạn nhân là bà NTĐ (64 tuổi, ngụ ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc).

Theo thông tin, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, con ruột bà Đ kiểm tra camera qua điện thoại vẫn thấy bà ở nhà một mình.

Tuy nhiên, đến khoảng 16 giờ 45, khi cháu bà Đ đi làm trở về thì phát hiện bà Đ nằm bất tỉnh phía sau nhà, vùng gáy phía sau đầu có thương tích nghiêm trọng. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Qua kiểm tra, gia đình phát hiện bị mất nhiều tài sản gồm một xe Yamaha Sirius màu đen xám biển số 62M1-881.xx, một xe mô tô Wave màu đỏ biển số 62FC-66xx, một điện thoại Xiaomi cùng khoảng 300.000 đồng tiền mặt.

Thiếu niên 16 tuổi bị bắt giữ sau 4 giờ gây án. Ảnh: CA

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Mỹ Lộc phối hợp cùng Phòng PC02, Phòng PC09 Công an tỉnh Tây Ninh và Viện KSND khu vực 7 tỉnh Tây Ninh tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy xét đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng xác định và mời làm việc nghi phạm Bạch Công Hậu (16 tuổi, ngụ ấp Phước Hưng 2, xã Mỹ Lộc).

Tại cơ quan công an, Hậu đã khai nhận hành vi phạm tội. Lực lượng chức năng thu giữ một xe Yamaha Sirius màu đen xám biển số 62M1-881.xx, một điện thoại Xiaomi cùng các tang vật mà Hậu sử dụng khi gây án gồm nón bảo hiểm, quần áo.

Riêng chiếc xe Wave màu đỏ biển số 62FC-66xx, cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, truy tìm để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đã được lực lượng công an phá án nhanh, từ 18 đến 22 giờ đã tìm ra nghi phạm, việc nhanh chóng làm rõ vụ án đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời kịp thời động viên tinh thần trách nhiệm, tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng tham gia phá án.