Tạm giam giám đốc công ty làm giả giấy phép xây dựng chiếm đoạt 22 tỉ 19/05/2026 17:46

(PLO)- Công an TP.HCM vừa bắt tạm giam Trần Quang Vũ, Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thương mại Cửu Long về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 22 tỉ đồng thông qua việc làm giả giấy phép xây dựng.

Ngày 19-5, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM cho biết đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (53 tuổi, ngụ phường Tân Định, TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn.

Đây là kết quả thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP.HCM trong đợt cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và làm sạch địa bàn.

Dùng giấy phép xây dựng giả để chiếm đoạt 22 tỉ đồng

Theo tài liệu điều tra ban đầu, bị can Trần Quang Vũ thành lập Công ty CP Thiết kế Đầu tư Xây dựng Cửu Long (nay đổi tên là Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thương mại Cửu Long) và giữ chức vụ giám đốc.

Công an thực hiện lệnh bắt với Vũ. Ảnh: CA

Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2022, Vũ tiếp cận các bị hại gồm bà Nguyễn Hoàng M (68 tuổi, trú phường Tân Sơn Hòa) và ông Lê Hồng P (trú phường Sài Gòn, TP.HCM).

Tại đây, Vũ đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có khả năng "lo thủ tục pháp lý" cho các công trình xây dựng, dự án nhà ở và công trình thương mại.

Để tạo lòng tin, bị can sử dụng pháp nhân công ty để ký kết các hợp đồng nhận thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

Sau khi nhận tiền từ phía bị hại, Vũ đã móc nối với các cá nhân khác để làm giả nhiều loại tài liệu, giấy tờ của cơ quan quản lý nhà nước như: Chứng chỉ quy hoạch, giấy phép xây dựng và các văn bản pháp lý liên quan.

Khi có các giấy tờ giả này, Vũ cung cấp cho bị hại để chứng minh hồ sơ đã được cơ quan chức năng phê duyệt thành công.

Do tin tưởng các giấy tờ trên là thật, nhiều cá nhân và doanh nghiệp đã tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc giao tài sản cho bị can. Với thủ đoạn này, Vũ và các cá nhân liên quan đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 22 tỉ đồng.

Truy tìm người liên quan và tìm kiếm bị hại

Liên quan đến vụ án này, quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định Ngô Minh Tuấn (43 tuổi, trú tại phường An Khánh, TP.HCM) có liên quan trực tiếp.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM kêu gọi Ngô Minh Tuấn nhanh chóng ra trình diện, tự giác đầu thú và thành khẩn khai báo để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục tập trung mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của những người liên quan nhằm thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt.

Đồng thời, để phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án theo đúng quy định, Phòng Cảnh sát kinh tế đề nghị ai là bị hại của Trần Quang Vũ nhanh chóng liên hệ Điều tra viên Nguyễn Minh Đức – Đội 4, Phòng PC03, số điện thoại: 0937620620 để cung cấp thông tin và tài liệu.

Thông qua vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản này, Công an TP.HCM cũng đưa ra khuyến cáo đối với người dân và doanh nghiệp. Theo đó, người dân cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch về thủ tục pháp lý xây dựng, đầu tư dự án.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh người dân cần kiểm tra kỹ tính pháp lý của hồ sơ, giấy phép tại các cơ quan có thẩm quyền. Tuyệt đối không tin tưởng vào các cá nhân tự xưng có "quan hệ" hoặc có khả năng "lo thủ tục nhanh" để tránh rơi vào bẫy của tội phạm.