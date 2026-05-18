Xác định nguyên nhân 5 học sinh đuối nước trên sông Lô 18/05/2026 21:17

(PLO)- Nhóm 9 nam thiếu niên rủ nhau đi bắt, bẫy chim và tắm sông Lô thì không may có 5 em bị cuốn vào vùng nước sâu.

Tối 18-5, UBND xã Sông Lô (tỉnh Phú Thọ) cho biết năm học sinh bị đuối nước gồm em NTL (13 tuổi, trú tại thôn Yên Kiều); em BXN, em NMQ, em NCTr và em NVT (cùng 14 tuổi, cùng trú tại thôn Yên Phú, xã Sông Lô).

Khu vực 5 em học sinh đuối nước.

Theo thông tin xác minh ban đầu, nhóm 9 nam thiếu niên (4 em 13 tuổi, 5 em 14 tuổi) trú tại các thôn Yên Phú, Yên Lương, Yên Kiều (xã Sông Lô) rủ nhau đi bắt, bẫy chim và tắm sông. Khu vực các em tắm gần Đình Yên Lập, thuộc địa phận thôn Yên Kiều, xã Sông Lô. Trong quá trình tắm sông, năm em không may bị nước cuốn xuống khu vực sâu dẫn đến đuối nước.

Ngay sau khi nhận được thông tin, ông Phùng Quang Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Sông Lô; ông Vũ Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Sông Lô cùng lãnh đạo Công an, Ban chỉ huy Quân sự xã và các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đưa thi thể các em lên bờ.

Lãnh đạo xã đã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức tìm kiếm các trường hợp mất tích. Tính đến 17 giờ ngày 18-5, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể của 5 em nêu trên.

Đoàn công tác xã Sông Lô đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Chiều cùng ngày, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã Sông Lô đã thành lập 5 đoàn công tác tới thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.