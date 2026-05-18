CSGT TP.HCM xác minh xe tải chạy ngược chiều trên đường Liên Phường 18/05/2026 17:45

(PLO)- Đội CSGT Cát Lái đang xác minh clip xe tải chạy ngược chiều trên đường Liên Phường, TP.HCM khiến nhiều phương tiện phải giảm tốc, né tránh, gây bức xúc dư luận.

Ngày 18-5, Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ clip ghi cảnh xe tải chạy ngược chiều trên đường Liên Phường.

CSGT TP.HCM xác minh xe tải chạy ngược chiều giữa đường Liên Phường.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một xe tải mang biển số 50H-910… chạy ngược chiều trên đường Liên Phường, phường Phước Long, TP.HCM khiến nhiều người đi đường hoảng hốt.

Theo clip, chiếc xe tải lưu thông trên tuyến đường có dải phân cách cứng, chiếm toàn bộ phần đường của các phương tiện đi đúng chiều. Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều ô tô, xe máy phải đột ngột giảm tốc, đánh lái để tránh va chạm.

Xe tải chạy ngược chiều trên đường Liên Phường, phường Phước Long, TP.HCM. Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh từ clip cho thấy xe tải di chuyển với tốc độ khá nhanh, khiến giao thông qua khu vực hỗn loạn trong ít phút. Nhiều tài xế và người dân bày tỏ bức xúc trước hành vi xem thường an toàn giao thông của tài xế xe tải.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 18-5 trên đường Liên Phường. Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem, bình luận và chia sẻ.

Theo Nghị định 168/2024, người điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường một chiều hoặc đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, trừ xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ khẩn cấp, sẽ bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp gây tai nạn giao thông, tài xế có thể bị phạt từ 20 đến 22 triệu đồng và bị trừ đến 10 điểm giấy phép lái xe.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.