Bắt giữ người phụ nữ giả làm 'thầy tâm linh', lừa gần 3 tỉ đồng 18/05/2026 12:26

(PLO)- Lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trịnh Thị Phụng Kiều để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 18-5, tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trịnh Thị Phụng Kiều (34 tuổi, thường trú tại ấp Thạnh Hưng, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Kiều là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định truy nã sau khi bỏ trốn khỏi địa phương trong quá trình bị điều tra.

Kiều được xác định đã sử dụng thủ đoạn mê tín dị đoan nhằm tạo lòng tin rồi chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân với số tiền gần 3 tỉ đồng.

Trịnh Thị Phụng Kiều bị công an bắt giữ. Ảnh: CÔNG AN TÂY NINH

Hồ sơ vụ án thể hiện, Kiều có lối sống thích hưởng thụ, thường xuyên tiêu xài phung phí nhưng lười lao động. Để có tiền phục vụ nhu cầu cá nhân, Kiều nảy sinh ý định lợi dụng tâm lý mê tín của nhiều người để thực hiện hành vi lừa đảo.

Kiều từng bước xây dựng hình ảnh bản thân như một người có khả năng “tâm linh”, có thể giải bùa, trị bệnh, cúng giải hạn, cầu an. Kiều liên tục bịa đặt thông tin nhằm tạo niềm tin với người thân, bạn bè và những người xung quanh.

Khi đã "thuyết phục" các bị hại tin tưởng, Kiều yêu cầu họ đưa tiền và tài sản để “làm lễ”, “mua vật phẩm cúng tổ”, trả “tiền công làm phép”. Nhiều người vì nhẹ dạ cả tin đã giao tiền cho Kiều với hy vọng được chữa bệnh, hóa giải vận hạn.

Bằng thủ đoạn này, Kiều đã lừa được nhiều người, chiếm đoạt tổng số tiền gần 3 tỉ đồng.

Sau khi bị khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam, Kiều đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi nơi cư trú nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Qua thời gian truy xét, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện Kiều đang lẩn trốn tại phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ.

Ngay khi xác định được vị trí của Kiều, lực lượng chức năng đã triển khai phương án bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Trịnh Thị Phụng Kiều đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Kiều đã được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.