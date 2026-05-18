Điều tra 2 vụ tàu lửa tông 2 công nhân đường sắt tử vong 18/05/2026 10:10

(PLO)- Từ tháng 2 đến tháng 5-2026 xảy ra hai vụ tai nạn làm hai công nhân đường sắt bị tàu lửa tông tử vong trên chính cung đường mình quản lý ở Lâm Đồng.

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động đối với ba vụ việc khiến ba người tử vong trên địa bàn tỉnh; trong đó có hai vụ khiến hai công nhân đường sắt bị tàu lửa tông tử vong ngay trên cung đường mình quản lý.

Vụ tai nạn xảy ra tại khu gian Sông Phan - Suối Vận.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 39 phút ngày 7-2, trên khu gian Sông Phan – Suối Vận, tàu khách SE2 lưu thông hướng TP.HCM – Hà Nội tông anh Nguyễn Văn Phong (35 tuổi, ngụ xã Tân Lập, Lâm Đồng), công nhân tuần đường sắt cung cầu đường Sông Phan- Đội Đường sắt Bình Thuận thuộc Công ty CP Đường sắt Sài Gòn. Vụ tai nạn làm anh Phong tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được đưa về lo hậu sự.

Vụ thứ hai xảy ra xảy ra khoảng 5 giờ 10 phút ngày 1-5 trên khu gian Hàm Cường Tây – Suối Vận, đoạn qua xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng.

Thời điểm trên, tàu hàng HH7 lưu thông trên đường sắt theo hướng Hà Nội – TP.HCM tông anh Lê Đình Hùng (33 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh), công nhân sửa chữa bảo dưỡng duy tu đường sắt cung cầu đường Suối Vận- Đội Đường sắt Bình Thuận thuộc Công ty CP Đường sắt Sài Gòn. Vụ tai nạn làm anh Hùng tử vong tại chỗ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường.

Ngoài việc điều tra hai vụ tai nạn nói trên, đoàn điều tra tai nạn lao động có trách nhiệm tiến hành điều tra vụ tai nạn xảy ra lúc 6 giờ 40 phút ngày 21-4 trên đường tỉnh 766 đoạn qua xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng làm chết chị Nguyễn Thị Thuỳ Linh (21 tuổi), công nhân Công ty TNHH Giày Nam Hà Việt Nam.