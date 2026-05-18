TP.HCM: Xuyên đêm lập lại trật đô thị tuyến đường ẩm thực Hoàng Diệu 2 18/05/2026 10:41

Tối 17-5, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thủ Đức, Công an phường Linh Xuân đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự lòng lề đường trên tuyến Hoàng Diệu 2 và nhiều khu vực trên địa bàn đảm trách.

Phòng PC06 phối hợp công an địa phương xuyên đêm tuần tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường trên tuyến Hoàng Diệu 2, Kha Vạn Cân,... nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông cho người dân. Ảnh: PHẠM HẢI

Đợt ra quân được thực hiện theo kế hoạch của Giám đốc Công an TP.HCM về phát động cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện đấu tranh làm sạch địa bàn - Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hoá địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma tuý vào năm 2030".

Bên cạnh công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và tình trạng lấn chiếm lòng lề đường.

Việc lập lại trật tự vỉa hè, đảm bảo lối đi cho người dân được xem là một trong những nội dung trọng tâm nhằm góp phần xây dựng môi trường đô thị văn minh, an toàn và thông thoáng hơn.

Lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh, người buôn bán và người dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, dừng đỗ phương tiện trái quy định. Một số trường hợp cố tình vi phạm bị lập biên bản xử lý, yêu cầu ký cam kết không tái phạm.

Tổ công tác xuyên đêm tuần tra trên tuyến Võ Văn Ngân, Kha Vạn Cân,... xử lý các trường hợp dừng đỗ xe và kinh doanh lấn chiếm vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị và cản trở giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo tổ công tác, việc ra quân không chỉ nhằm xử lý vi phạm hành chính mà còn hướng đến nâng cao ý thức người dân trong sử dụng không gian công cộng đúng quy định, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo mỹ quan và an toàn giao thông.

Thực tế cho thấy, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM thời gian qua đã có dấu hiệu thuyên giảm sau các đợt ra quân xử lý của lực lượng chức năng.

Sau nhiều đợt ra quân xử lý của lực lượng chức năng, nhiều đoạn vỉa hè trên tuyến Hoàng Diệu 2 trở nên thông thoáng hơn, tạo thuận lợi cho người dân lưu thông và hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông vào ban đêm. Ảnh: PHẠM HẢI

Đường Hoàng Diệu 2 là một trong những tuyến đường có nhiều phương tiện lưu thông ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM, tập trung nhiều quán ăn, cà phê, nhà trọ và các dịch vụ phục vụ sinh viên do nằm ở khu vực làng đại học.

Từ sáng đến tối, lượng người và phương tiện lưu thông luôn đông đúc. Về đêm, nhiều hàng quán vỉa hè buôn bán nhộn nhịp, tạo nên không khí náo nhiệt đặc trưng của khu vực này.

Tổ công tác kiểm tra các hàng quán kinh doanh ăn uống hoạt động về đêm trên đường Hoàng Diệu 2, tuyên truyền người dân chấp hành quy định không sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán. Ảnh: PHẠM HẢI

Trước đây, vào các khung giờ chiều, tối, nhiều đoạn vỉa hè trên đường Hoàng Diệu 2 bị chiếm dụng để đặt bàn ghế, dựng xe khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và gây mất mỹ quan đô thị.

Sau khi lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý và tuyên truyền, nhiều tuyến vỉa hè đã được trả lại sự thông thoáng. Người dân lưu thông qua khu vực thuận tiện hơn, tình trạng ùn ứ cục bộ vào ban đêm cũng được xử lý triệt để.

Tổ công tác nhắc nhở, tuyên truyền người dân và các hộ kinh doanh chấp hành quy định, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán trên tuyến Hoàng Diệu 2. Ảnh: PHẠM HẢI

Tổ công tác cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì tuần tra thường xuyên, nhất là vào buổi tối và rạng sáng nhằm ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm lòng lề đường.

Cửa hàng để xe lấn chiếm toàn bộ lối đi trên vỉa hè được tổ công tác yêu cầu di dời phương tiện, trả lại hiện trạng ban đầu cho người đi bộ, đồng thời ký cam kết không tái lấn chiếm, vi phạm trật tự lòng lề đường. Ảnh: PHẠM HẢI

Trong đợt cao điểm 45 ngày đêm, lực lượng chức năng TP.HCM đồng loạt ra quân﻿ xử lý vi phạm trật tự đô thị, tập trung tại các tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh. Ảnh: PHẠM HẢI

Phòng PC06 phối hợp Công an phường Thủ Đức xuyên đêm tuần tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường trên tuyến Hoàng Diệu 2﻿ và nhiều khu vực lân cận. Ảnh: PHẠM HẢI

Các trường hợp vi phạm bị lực lượng chức năng lập biên bản xử lý, yêu cầu ký cam kết không tái lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè và chấp hành nghiêm các quy định về trật tự đô thị. Ảnh: PHẠM HẢI

Đợt ra quân được thực hiện theo kế hoạch của Giám đốc Công an TP.HCM về phát động cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh làm sạch địa bàn - xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự﻿, tiến tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030”. Ảnh: PHẠM HẢI